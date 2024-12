Pożegnanie z rezydencjami? Orędzie z Fitzrovia Chapel

Zamiast wystąpić z jednej z królewskich rezydencji, Karol III wybrał Fitzrovia Chapel - dawną kaplicę szpitalną w centrum Londynu. To pierwsza taka decyzja od ponad dekady, jak potwierdził Pałac Buckingham. Ostatnim razem podobny krok podjęto w 2010 roku, gdy królowa Elżbieta II nagrała swoje przesłanie w pałacu Hampton Court. Decyzja króla może sugerować nowe podejście monarchy do jego roli oraz chęć podkreślenia bliskości z obywatelami.

Kaplica Fitzrovia, znana z bogatej historii i architektury bizantyjskiej, stanowi wyjątkową scenerię. Wnętrze zdobią marmurowe elementy i złote gwiazdy, co nadaje miejscu majestatyczny charakter. Wybór tej lokalizacji to nie tylko ukłon w stronę sztuki, ale i hołd dla pracowników służby zdrowia. Kaplica, pierwotnie będąca częścią szpitala Middlesex, symbolizuje wsparcie i opiekę, co może mieć szczególne znaczenie dla Karola III, obecnie zmagającego się z problemami zdrowotnymi.

Na miejsce swojego świątecznego orędzia król Karol III wybrał w tym roku Fitzrovia Chapel, która znajduje się w centrum Londynu Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images Getty Images

Tematy, które poruszą serca Brytyjczyków

Jak donosi "The Telegraph", w swoim orędziu król skupi się na znaczeniu solidarności społecznej oraz docenieniu wysiłków pracowników służby zdrowia. Tegoroczne przesłanie ma także osobisty charakter - Karol III odniesie się do własnej walki z chorobą, pokazując bardziej ludzkie oblicze monarchii. W tle przemówienia zobaczymy choinkę, która po emisji zostanie przekazana na cele charytatywne. Monarcha nawiąże też do bieżących wydarzeń, takich jak zamieszki w Southport. Przypomni o znaczeniu jedności narodowej w obliczu trudnych czasów, co ma dodatkowo wzmocnić poczucie wspólnoty wśród Brytyjczyków.

Nowa era tradycji bożonarodzeniowych?

Tradycja świątecznych orędzi brytyjskiej monarchii sięga 1932 roku, kiedy to król Jerzy V wygłosił pierwsze przemówienie radiowe. Królowa Elżbieta II kontynuowała tę praktykę, nadając jej wymiar telewizyjny. Karol III, chociaż trzyma się tej długoletniej tradycji, wprowadza do niej nowe elementy. Wybór nietypowej lokalizacji i osobisty ton przesłania wskazują na chęć dostosowania monarchii do współczesnych oczekiwań.

Przemówienia królewskie zostały zapoczątkowane w 1932 roku przez króla Jerzego V. Ta tradycja praktykowana jest do dziś Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images Getty Images

Symbol zmiany czy chwilowy wyjątek?

Decyzja Karola III może zwiastować początek głębszych przemian w brytyjskiej monarchii. Wyjście poza mury tradycyjnych rezydencji może być sygnałem, że monarcha pragnie być bliżej ludzi, co może zjednać mu sympatię młodszego pokolenia. Czas pokaże, czy tegoroczne orędzie stanie się punktem zwrotnym w historii świątecznych przemówień.

Orędzie zostanie wyemitowane 25 grudnia, w Boże Narodzenie, o godzinie 15:00.

