11-latka na okładce czasopisma dla mężczyzn. Kim jest Eva Ionesco? Królewska para złoża wizytę w zabytkowym meczecie przy Brick Lane, w którym spotykają się głównie imigranci z Bangladeszu. Windsorów w tej części Londynu powitał wiwatujący tłum oraz tancerze obsypujący ulice płatkami kwiatów.

Przed wejściem na salę modlitw, Kamila zakryła głowę chustą, a Karol zdjął buty. A gdy to zrobił, oczy wszystkich skierowały się w kierunku jego prawej stopy. Miał bowiem niewielką dziurę w czarnej skarpecie. Uwiecznili to fotoreporterzy. Choć król miał na sobie perfekcyjnie skrojony granatowy garnitur, to jednak ten mały mankament przesłonił całość jego stylizacji.

Zdjęcie Król Karol zaliczył ostatnio małą wpadkę ze skarpetką / EDDIE MULHOLLAND / East News

Król Karol III zaliczył wpadkę, którą zdobędzie serca poddanych?

Christopher Andersen, autor wydanej w listopadzie biografii Karola "The King: The Life of Charles III" przyznał w rozmowie z telewizją Fox, że monarcha był prawdopodobnie zawstydzony tym niedopatrzeniem.

"Karol zawsze szczycił się swoim wyczuciem stylu i nienagannie skrojoną garderobą, składającą się z szytych na miarę garniturów i koszul oraz gustownych marynarek. Już w połowie lat 90. Karol wydawał rocznie sześciocyfrowe kwoty na ubrania" - stwierdził autor.

"Koniec końców, to, że król widziany jest z dziurą w skarpecie w czasie, gdy większość jego poddanych zmaga się z wielkimi trudnościami finansowymi, poniekąd może zostać odebrane pozytywnie" - dodał Andersen.

Dwa razy większą wpadkę od Karola, w 2007 r. zaliczył ówczesny prezes Banku Światowego, Paul Wolfowitz. Gdy gościł on w meczecie w zachodniej Turcji, wyszło na jaw, że ma dziurawe obie skarpetki.

