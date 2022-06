Królowa Elżbieta II jest najdłużej panującą monarchinią na brytyjskim tronie. Nic więc dziwnego w tym, że platynowy jubileusz, który obecnie jest obchodzony w Wielkiej Brytanii, by uczcić 70. rocznicę jej rządów, budzi tyle emocji.

Co się dzieje ze zdrowiem królowej Elżbiety II? Chodzą pogłoski o abdykacji Wczesna śmierć ojca królowej Elżbiety, który chorował na raka gardła, sprawiła, że Elżbieta II została królową nagle i w młodym wieku. Tuż po śmierci ojca w rozmowie z Martinem Charterisem, asystentem swojego prywatnego sekretarza, poinformowała o wyborze królewskiego imienia - Elżbieta. Została ogłoszona królową w czwartek, 7 lutego 1952, w St. James’s Palace. Odrębna proklamacja została wydana tego samego dnia w Kanadzie przez Tajną Radę Królowej.

Sama koronacja odbyła się właśnie 2 czerwca 1953 roku w Opactwie Westminsterskim. Wówczas ceremonia rozpoczęła się o godzinie 11 i składała się z wielowiekowej tradycji.

Ceremonia koronacji składa się chociażby z ukłonu królowej w czterech kierunkach świata, składania przysięgi na Biblię, momentu sakry, gdzie arcybiskup namaszcza królową świętymi olejkami i finalnie nakłada na jej głowę koronę.

Cała ceremonia trwała trzy godziny i od tamtego momentu królowa Elżbieta II nieprzerwanie włada Wielką Brytanią od 70 lat.

Anglia dziś nie zajmuje się niczym innym, jak obchodami tego wydarzenia, a przygotowania do niego trwały tygodniami. Brytyjskie ulice przystrojone są flagami, w sklepach asortyment nawiązuje również do jubileuszu, a w prasie i telewizji nie mówi się o niczym innym.

Jak będzie wyglądał platynowy jubileusz królowej Elżbiety II? Atrakcje, parady i koncerty

Tak ważne wydarzenie jakim jest 70 lat panowania królowej Elżbiety wymagało podzielenia świętowania aż na kilka dni. Uroczystości będą trwały od 2 do 5 czerwca 2022 roku.

Wszystko zaczęło się oczywiście 2 czerwca o godzinie 11 rano, kiedy to ruszył parada Trooping The Colour. Poprowadził ją 1. Batalion Gwardii Irlandzkiej, gdzie udział w niej wzięło ponad 1400 żołnierzy, 200 koni, 400 muzyków oraz członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Nad przygotowaniami tej części wydarzenia czuwał sam książę William.

Próba parady - prowadzona przez Williama, drugiego w kolejce do brytyjskiego tronu i trzeciego najstarszego wnuka królowej Elżbiety, na czarnym koniu o imieniu George - odbyła się zaledwie kilka dni przed czwartkową ceremonią, znaną jako Trooping the Colour.

Parada odbędzie się głównie na placu Horse Guards Parade, ale także można będzie ją obserwować między pałacem Buckingham a placem defilad, gdzie zaplanowana jest trasa przemarszu.

Po zakończeniu parady ma miejsce wyjście rodziny królewskiej, wraz z królową na czele na słynny balkon w Pałacu Buckingham, by członkowie rodu Windsorów mogli obejrzeć pokaz Królewskich Sił Powietrznych.

Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II - harmonogram pozostałych dni

Choć pierwszy dzień z pewnością obfituje w emocje i atrakcje to kolejne dni także zapewnią rozrywki tym, którzy świętują w Wielkiej Brytanii, ciesząc się z panowania królowej.

3 czerwca obchodzi zaczną się od mszy dziękczynnej w katedrze św. Pawła. To w tej świątyni znajduje się największy w kraju dzwon - Grat Paul, który zabrzmi tego dnia na cześć królowej.

4 czerwca zaplanowany jest koncert pod Pałacem Buckingham, gdzie zagrają największe gwiazdy muzycznej estrady. Przewidziany jest występ zespołu Queen, Adama Lamberta, Eltona Johna czy Diany Ross.

Świętowanie Platynowego Jubileuszu kończy się 5 czerwca, kiedy to odbędzie się Wielki Lunch Jubileuszowy. W całym kraju organizowane będą pikniki, na których obowiązuje... jedno menu.

Podawany będzie tzw. "kurczak koronacyjny", czy domowe ciasteczka, które królowa uwielbia. Elementem zamykającym świętowanie będzie przejście korowów ulicami Londynu, w którym zostanie użyta królewska karoca ze złota.

Dodatkowym elementem korowodu będzie... parada psów rasy Corgie, które są ukochanymi psami królowej Elżbiety II i niemal od zawsze były w jej życiu.

Platynowy Jubileusz a skandale. Co z Williamem, Kate i wielkimi nieobecnymi, czyli Meghan Markle i księciem Harrym?

Wzrok wszystkich zainteresowanych jednak przy okazji jubileuszu nie skupia się tylko i wyłącznie na królowej Elżbiecie II. Jest to także okazja, do obserwacji pozostałych członków rodziny królewskiej i ich przybycie jest emocjonujące niemniej, niż pojawienie się samej królowej.

Nie jest sekretem, że w ostatnich latach kontakty poszczególnych członków rodu Windsoru odstawały od normy. Media będą więc podczas tych wyjątkowych dni bacznie obserwować księżną Kate i księcia Williama, a także wielkich nieobecnych rodziny królewskiej, czyli Meghan Markle i księcia Harry'ego, którzy jednak pojawią się w Londynie.

To największy element zaskoczenia tej uroczystości i ponoć swoim przybyciem Meghan i Harry wprawili organizatorów w zakłopotanie. Istnieje nawet obawa, że popsują oni tak ważne obchody tych dni.

Spekuluje się jednak, że Meghan i Harry nie pojawią się na wielkim otwarciu Jubileuszu, lecz dopiero 3 czerwca na mszy dziękczynnej oraz 5 czerwca podczas korowodu zamknięcia jubileuszu. Tutaj pojawiają się także plotki, że para pojawi się z dwójką swoich dzieci - Archim i Lilibet.

To byłoby z pewnością nie lada wydarzenie dla fanów Meghan Markle i księcia Harry'ego.

Tu pojawia się także pytanie w jakiej konfiguracji będą oni podróżować karocami - czyżby mieli zasiąść w jednej karocy z Williamem i Kate, z którymi nie utrzymują kontaktów?

Jest to mało prawdopodobne i zapewne Meghan będzie towarzyszyć księżna Camilla. O to, by Jubileusz przebiegł bez zakłóceń troszczy się nie tylko książę William, który trenuje wraz z Gwardią Irlandzką ceremonię otwarcia, ale także i jego żona - księżna Kate.

Ona również podczas Platynowego Jubileuszu odgrywa ważną rolę - księżnej będą towarzyszyć dzieci jej i Williama, czyli George, Charlotte i Louis.

Sprawowanie opieki nad energiczną trójką pociech nie należy do łatwych zadań, a ona sama pragnie, by przysporzyć królowej jak najwięcej radości i nie popełnić żadnej gafy.

Bez względu jednak na to, co wydarzy się w Londynie od 2 do 5 czerwca, jedno jest pewne - emocji nie zabraknie, a 70-lecie panowania królowej Elżbiety II zostanie zapamiętane na zawsze.

