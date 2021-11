Królowa Elżbieta II złamała zalecenia lekarzy

W mediach zawrzało, gdy okazało się, że królowa Elżbieta II spędziła jeden dzień w szpitalu. Poddani zadrżeli o jej zdrowie. Nic w tym dziwnego, wszak królowa ma już 95 lat i każde, nawet najmniejsze osłabienie, wywołuje niepokój na królewskim dworze.

Królowa może liczyć na opiekę najlepszych lekarzy, ale przeszkodą w leczeniu jest niezwykły upór monarchini. Okazuje się, że niezbyt chętnie przestrzega ona zaleceń specjalistów.



W trosce o jej bezpieczeństwo, lekarze zabronili Jej Królewskiej Mości samodzielnej jazdy samochodem. Niestety, królowa kocha sama prowadzić pojazd, dlatego znów widziano ją za kółkiem jej Jaguara.



Co ciekawe, królowa jeździ bez prawa jazdy. Oddała swoje uprawnienia do prowadzenia samochodu w 2019 roku, kiedy to uczestniczyła w wypadku samochodowym spowodowanym przez jej męża, księcia Filipa.



To wstrząsnęło wówczas nie tylko mediami, ale samą królową i jej mężem. Jak widać jednak jej zamiłowanie do jazdy wygrało i nie może odmówić sobie takiej przyjemności jak przejażdżka po terenach przynależących do jej posiadłości w Windsorze.



Ciekawostką jest, że królowa Elżbieta II nigdy nie musiała zdawać egzaminu na prawo jazdy, a auto królowej nie musi posiadać tablicy rejestracyjnej. To jedyna osoba w Wielkiej Brytanii, która ma takie przywileje. Wynika to oczywiście z jej immunitetu.

Królowa Elżbieta II słynie ze swojego zamiłowania do koni wyścigowych i koni mechanicznych

Lekarze kategorycznie zakazali królowej prowadzenia auta. Ona jednak nie posłuchała ich rad

