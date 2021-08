Krzysztof Cugowski Junior złamał rodzinną tradycję

Wojciecha i Piotra Cugowskich, którzy razem tworzą zespół Bracia, polska publiczność zna doskonale. Synowie Krzysztofa Cugowskiego z pierwszego małżeństwa od wielu lat razem występują na scenie.

Najmłodszy syn współzałożyciela Budki Suflera nie poszedł w ślady braci przyrodnich. Krzysztof Cugowski Junior jest owocem związku piosenkarza z drugą żoną Joanną. 22-latek chce zostać aktorem i studiuje na zagranicznej uczelni. Na swoim koncie ma już rolę w znanej produkcji Netflixa.

Krzysztof Cugowski Junior zagrał u boku Phoebe Dynevor

Chrisa Cugowskiego można było zobaczyć w serialu "Bridgertonowie". Najmłodszy syn polskiego piosenkarza zagrał angielskiego arystokratę. Co prawda, nie była to główna rola, ale już samo dostanie się do obsady tak dużego i międzynarodowego projektu, jest sukcesem. Chris wystąpił u boku takich gwiazd jak: Phoebe Dynevor, Rege-Jean Page czy też Julie Andrews.

Co istotne "Bridgertonowie" okazali się absolutnym hitem platformy. W ciągu zaledwie 28 dni od premiery zyskali aż 82 milionów widzów. Producenci potwierdzili już, że powstanie drugi sezon serialu. Czy w nim również zobaczymy polskiego aktora?

Krzysztof Cugowski Junior zrobi karierę również w Polsce?

Współzałożyciel Budki Suflera zaznaczył, że jego najmłodszy syn, podczas studiów, pracuje na swoje utrzymanie. W wywiadzie udzielonym "Faktowi" w 2019 roku zaznaczył, że to uczy go odpowiedzialności.

"Syn pracuje w bardzo eleganckim sklepie z garniturami, marynarkami, koszulami i dodatkami. Na całym świecie młodzi ludzie, którzy studiują, coś robią. Byłoby za pięknie, gdyby wszyscy mieli od razu wszystko. My się cieszymy z żoną, bo dzięki temu on ma szacunek dla pieniądza i wie, jak wygląda praca" - zaznaczył wokalista.

Chrisa Cugowskiego już niedługo będzie można zobaczyć również w polskiej telewizji. 23-latek wystąpi w najnowszej edycji show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestnicy programu muszą podczas występów wykazywać się zarówno aktorskimi, jak i wokalnymi zdolnościami. To doskonała okazja, by Krzysztof Cugowski Junior zaprezentował szerszej publiczności swoje talenty.

Zdjęcie Krzysztof Cugowski Jr. mimo młodego wieku ma już na koncie wiele sukcesów / AKPA

Krzysztof Cugowski Junior ma wiele talentów

Na oficjalnym, Instagramowym koncie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pod zdjęciem uczestnika możemy przeczytać, że 22-latek jest wyjątkowo uzdolniony muzycznie.

"Kris ma dwie wielkie pasje: muzykę i aktorstwo. Muzyka jest nieodłączną częścią jego życia. Gra na pięciu instrumentach: gitarze, basie, pianinie, perkusji i ukulele. W czasie pandemii udało mu się samodzielnie nagrać sporą kolekcję demówek". Czy wszystkie zdolności uda się mu zaprezentować podczas występów? Przekonamy się już wkrótce.

Zdjęcie Krzysztof Cugowski Junior wystąpi w najnowszej edycji show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" / Pawel Wodzynski/East News / East News

