Krzysztof Jackowski ma na swoim koncie wiele przepowiedni. Niektóre z nich sprawdziły się i jasnowidz może pochwalić się w tej kwestii sukcesami. Teraz pokusił się o kolejne widzenie i wiele wskazuje na to, że nasza przyszłość maluje się w ciemnych barwach...

Zdjęcie Krzysztof Jackowski podzielił się swoimi przeczuciami odnośnie przyszłości /Bartosz Krupa /East News

Krzysztof Jackowski prowadził wiele spraw dotyczących zaginięć osób, pomagał rozwiązywać zagadki kryminalne. Mówi się także o jego udziale w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno latem w 2019 roku.

Jasnowidz obecnie prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie dzieli się z fanami swoimi wizjami.



Od momentu wybuchu pandemii nie są one zbyt optymistyczne i co jakiś czas Jackowski sieje niepokój odnośnie przyszłości Polski i całego świata.



W swojej najnowszej wypowiedzi podkreślił, że świat czeka wielki kryzys ekonomiczny.



"Wcale bym się nie zdziwił, że Unia Europejska się rozprasza. Unia Europejska się w jakiś sposób kończy, ale to wszystko jest rozłożone w czasie" - wyjaśnił swoją wizję.



Odniósł się także do zagrożenia, które ma przyjść latem:



"Ciepłą wiosną albo latem, raptem, skądś, pojawi się zagrożenie zdrowotne u nas. (...) Być może ta sama zaraza, wariant lub coś nowego. (...) Okres lipca i sierpnia to będzie prawdziwy kryzys i on się wyłoni prawdopodobnie z rynków amerykańskich" - mówił.



Trzeba przyznać, że w wypowiedziach Krzysztofa Jackowskiego nie ma nic pozytywnego. Czy mamy już zacząć się bać?

Zdjęcie Krzysztof Jackowski otwarcie mówi o swoich wizjach / Piętka Mieszko / AKPA

