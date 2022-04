Książę Harry po długim okresie milczenia postanowił udzielić amerykańskiej stacji NBC obszernego wywiadu. Podczas rozmowy opowiedział o więzi, jaka łączy go z babcią - królową Elżbietą II. Harry zaznaczył, że nie wie jeszcze czy zdoła wziąć udział w Platynowym Jubileuszu władczyni, który planowany jest na czerwiec. "Jest wiele rzeczy do ustalenia. Między innymi kwestie bezpieczeństwa. Staram się zrobić tak, żeby moje dzieci poznały babcię" - przyznał.

Harry podkreślił, że Stany Zjednoczone uważa za swój nowy dom i to tu planuje przyszłość. Co jeszcze powiedział książę w rozmowie z Hodą Kotb?

"Zawsze chciałem być tatą". Książę Harry zdradził, jakim jest ojcem

Hoda Kotb poruszyła w rozmowie z Harrym temat rodzicielstwa. Dziennikarka NBC zapytała wnuka królowej Elżbiety, jakim jest ojcem i jaki ma kontakt z dziećmi. Harry zaznaczył, że bycie tatą jest dla niego dużym wyzwaniem i niezwykłą przygodą. "Zawsze chciałem mieć własne dzieci" - podkreślił książę. "Teraz opiekuję się dwójką małych ludzi. Jestem za nich odpowiedzialny" - zaznaczył.

Zdjęcie Książę Harry i księżna Meghan Markle niedawno spotkali się z królową Elżbietą II. "Chcę żeby moje dzieci poznały babcię" - przyznał / 123RF/PICSEL

Harry przyznał, że uwielbia bawić się z dziećmi i spędzać z nimi czas. "Co kocham w ojcostwie? Wszystko. Chaos, naukę" - zaznaczył. Książę podkreślił również, że rodzicielstwo znacznie zmieniło jego patrzenie na świat. Wytłumaczył, że obecnie, podejmując ważne decyzje - zarówno prywatne, jak i zawodowe - zawsze w pierwszej kolejności myśli o przyszłości swoich pociech.

Kiedy nie jesteś rodzicem (...) czasami możesz zapomnieć, kim tak naprawdę jesteś. Jako rodzic, zwłaszcza teraz, gdy Archie ma kilka lat i zadaje masę pytań - przypominam sobie, co jest ważne.

Harry przyznał, że chce, by jego rodzina w przyszłości mieszkała w Stanach Zjednoczonych - nie planuje powrotu do Wielkiej Brytanii na stałe. "To życie, które wybraliśmy. Zobowiązaliśmy się do bycia razem jako para. Ze względu na okoliczności przenieśliśmy nasze życie do Stanów" - zaznaczył.

Książę w rozmowie z NBC News przyznał także, że Archie odziedziczył po nim krnąbrną naturę. "Staram się ją w sobie pielęgnować" - zażartował książę. "Krnąbrność to coś, co utrzymuje cię przy życiu" - powiedział Harry.

Książę Harry wspomniał księżną Dianę. "Pilnuje nas"

Obszerna część rozmowy Hody Kotb i księcia Harrego dotyczyła księżnej Diany. Wnuk królowej Elżbiety przyznał, że czuje obecność zmarłej matki w swoim życiu i jest przekonany o jej opiece. Podkreślił, że w trakcie ostatnich dwóch lat szczególnie często rozmyślał o mamie.

Zdjęcie Hoda Kotb poruszyła w rozmowie z Harrym temat rodzicielstwa. Dziennikarka NBC zapytała wnuka królowej Elżbiety, jakim jest ojcem / Samir Hussein / Contributor / Getty Images

"Czuję obecność mamy w ciągu ostatnich dwóch lat bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To trochę tak, jakby wcześniej skupiała się na moim bracie, a teraz bardzo mi pomaga. Najpierw ustawiła go, a teraz pomaga mi się ułożyć" - przyznał Harry.

Czuję jej obecność niemal we wszystkim, co teraz robię. Ale zdecydowanie bardziej w ciągu ostatnich dwóch lat niż kiedykolwiek wcześniej. Ona pilnuje nas.

Harry zaznaczył także, że rozmawia ze swoim synem o babci. "Nie mówię mu na razie wszystkiego, co się wydarzyło. Ale opowiadam mu o babci Dianie. Mamy w domu kilka zdjęć mamy" - zaznaczył.

Zdjęcie Harry przyznał, że czuje obecność matki. Wie, że Lady Diana - gdyby żyła - wsparłaby go w decyzjach / AFP/Andy Buchanan / East News

