Książę William i księżna Kate długo to ukrywali. Co dzieje się w ich domu?

Książę William i księżna Kate mają problem z dziećmi?

Książę William i księżna Kate są wizytówką brytyjskiej rodziny królewskiej. Wiele osób, w tym i królowa Elżbieta II, zdaje sobie sprawę z tego, że to na barkach Williama i Kate spoczywa dobre imię monarchii.

Zawsze, gdy pojawiają się publicznie wzbudzają pozytywne emocje, są uśmiechnięci, nie szczędzą sobie czułych gestów i wzajemnych komplementów. Gdy towarzyszą im dzieci, poddani rozprawiają nad tym, jakie rodzeństwo jest grzeczne i dobrze wychowane.



Jednak gdy znikają kamery, a rodzina jest w swoim prywatnym domu, sytuacja wygląda zgoła inaczej. Okazuje się, że nie brakuje chaosu i kłótni w rodzinnym domu Kate i Williama.



Ostatnio książę William był gościem w świątecznym odcinku podcastu Apple Fitness "Time to Walk", gdzie uchylił rąbka tajemnicy, jak wyglądają poranki w jego domu i jest to sytuacja daleka od ideału!



"Większość poranków upływa w atmosferze ogromnej kłótni między Charlotte i George'em o to, jaka piosenka ma lecieć. George osiąga swoje, ale Charlotte nie daje za wygraną i potem przejmuje stery. Daje sobie z nim radę. Panuje istny zgiełk muzyczny" - zdradził szczerze książę William.



Media już niejednokrotnie pisały o tym, że księżniczka Charlotte ma dość mocny charakter i temperament, dodawano również, że odziedziczyła to po swojej prababci - królowej Elżbiecie II.



Wygląda na to, że wiele w tym prawdy, a codzienność Cambridgów niewiele różni się od życia zwykłej rodziny.

Zdjęcie Codzienność księżnej Kate i księcia Williama wygląda podobnie do życia wielu rodzin / Max Mumby/Indigo / Getty Images

