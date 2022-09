Oczy świata zwrócone na księżną Kate, księcia Williama oraz na Meghan Markle i księcia Harry'ego

Wszystkie wydarzenia związane z brytyjską rodziną królewską są obecnie głośno komentowane przez media. Oczywiście głównym tematem jest śmierć i pogrzeb królowej Elżbiety II, która panowała w Wielkiej Brytanii najdłużej z dotychczasowych monarchów, bo ponad 70 lat.



Australijczyk uważa, że jest synem królewskiej pary. Chce to udowodnić w sądzie Nie bez znaczenia są jednak wszystkie wydarzenia toczące się obok, a których głównymi bohaterami są pozostali członkowie rodziny królewskiej. Oczywiście oczy całego świata patrzą na następcę tronu, księcia Karola, który stał się już królem Karolem III i jego żonę, księżną Camillę.

Nie brakuje też do księcia Williama, księżnej Kate, Meghan Markle i księcia Harry'ego. To właśnie ta czwórka, na samym początku, gdy Mehgan Markle dołączyła do rodziny, nazywana "Fantastyczną czwórką" wywołuje najwięcej emocji. Już od dawna oczywistym jest, że pary są ze sobą skłócone do tego stopnia, że po wyprowadzce Meghan i Harry'ego najpierw do Kanady, a później do USA, ich kontakt się urwał.

Sytuacja była tak napięta, że w mediach nie cichły spekulacje dotyczące obecnego spotkania czwórki przy smutnej okazji pogrzebu królowej Elżbiety II. Oczywiście księżna Kate, książę William wraz z Meghan Markle i księciem Harrym pojawiają się razem z innymi członkami rodziny na poszczególnych częściach uroczystości żałobnych, które potrwają do 19 września, kiedy to odbędzie się pogrzeb królowej.

Przyjechali także razem pod Zamek Windsor, by wspólnie pooglądać złożone przez Brytyjczyków kwiaty, listy i znicze, co było wyrazem jedności i szacunku dla ludu. Jednak wiele osób interesuje to, jak wyglądają obecnie ich relacje poza oficjalnymi wystąpieniami, a okazuje się, że dzieje się wiele w tym temacie.

Szansa na pojednanie? Kate, William, Meghan i Harry zasiedli do wspólnej kolacji?

Tak traumatyczne wydarzenie, jakim jest śmierć członka rodziny, często scala rozerwane więzi w rodzinie. Możliwe, że tak będzie i w przypadku Kate, Williama, Harry'ego i Meghan.

Choć widać, że czują się mało komfortowo w swoim towarzystwie, to - jak donoszą brytyjskie media - istnieje szansa na pogodzenie się.

Po przemarszu za trumną królowej Elżbiety II, który okazał się być traumatycznym dla Williama wydarzeniem, ponoć cała czwórka spotkała się na kolacji. Odbyło się to poza kamerami i wścibskim wzrokiem osób trzecich.

Dodatkowo, 15 września książę Harry obchodził swoje 38. urodziny i choć nie jest to czas na świętowanie tego wydarzenia, to możliwe, że przy rodzinnym stole, była to też okazja do uczczenia tego w najbliższym gronie - z żoną, bratem i bratową.

Brytyjczycy mają spore nadzieje na finalne pojednanie braci, bo konflikt trwa już bardzo długo i niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie monarchii, zwłaszcza teraz, gdy zabrakło najważniejszego spoiwa - królowej Elżbiety II.

