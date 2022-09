Spis treści: 01 Nostradamus przewidział abdykację Karola III?

02 Karol III abdykuje? Kto zostanie jego następcą?

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku. Jej następca, książę Karol III, przejął już wszystkie obowiązki. Teraz głośno jest jednak o dość szokującej przepowiedni Nostradamusa, wedle której w Wielkiej Brytanii może dojść do ekspresowej abdykacji nowego następcy tronu.

Chodzi konkretnie o interpretację przepowiedni przez Mario Readinga, czołowego znawcę XVI-wiecznego astrologa. Ekspert w 2005 roku wydał książkę, w której znajdują się reinterpretacje jego proroctw.

Mario Reading, znany znawca spuścizny po XVI-wiecznym jasnowidzu, poinformował, że Karolowi III raczej nie będzie dane zbyt długo cieszyć się koroną. Wszystko przez rozwód z księżną Dianą. Na tronie ma go zastąpić tajemniczy człowiek, który raczej nie spodziewa się takiego obrotu sprawy. Oznacza to, że zapowiadany na poniedziałek pogrzeb królowej Elżbiety II może nie zakończyć zmian, które mają miejsce na królewskim dworze...

Nostradamus miał przewidzieć, co stanie się po śmierci panującej przez 70 lat królowej. Jak głosi przepowiednia, poddani na każdym kroku będą okazywać niechęć do nowego monarchy. Wszystko przez to, że nadal pamiętają romans z Camillą Parker-Bowles i sytuację związaną z rozwodem z księżną Dianą. Bycie królem okaże się dla Karola III nie lada wyzwaniem, przez co ostatecznie dojdzie do abdykacji i oddania władzy. Komu? Okazuje się, że następcą wcale nie musi zostać książę William.

Mario Reading uważa, że według przepowiedni tron obejmie osoba, która się tego nie spodziewa. Ekspert interpretuje proroctwo Nostradamusa następująco: książę William z pewnego powodu nie będzie mógł zostać królem. Oznaczałoby to, że na tronie zasiądzie jego brat, czyli książę Harry, który zostanie królem Henrykiem IX.

Następny w kolejce do trony jest książę George, a później księżniczka Charlotte. Eksperci uważają, że wizja Nostradamusa może dotyczyć tego, że to Harry zasiądzie na tronie. Książę mógłby pełnić taką funkcję, gdyby coś stało się jego ojcu i bratu - do czasu, aż mały George osiągnie pełnoletniość.

