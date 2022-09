Trwają przygotowania do pogrzebu Królowej Elżbiety II. W środę po południu trumna z ciałem królowej w uroczystym kondukcie została odprowadzona z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego - tam pozostanie do poniedziałku, 19 września, czyli dnia pogrzebu.

Omdlenie przy trumnie królowej Elżbiety II

Lady Gabriella Windsor - córka księcia Michała z Kentu i Marii Christine von Reibnitz, wzięła udział w tymże nabożeństwie wraz z innymi członkami rodziny królewskiej. Gdy trumna z ciałem królowej przybyła do Westminster Hall, 41-letnia kuzynka księcia Williama i Harry'ego nagle zasłabła.

Po wydarzeniu w mediach pojawiły się zdjęcia, na których widać jak Gabriella stoi w szeregu z innymi członkami rodziny, natomiast chwilę później widać ją siedzącą na ławce w pochylonej pozycji, obok niej zaś można zobaczyć zaniepokojonego sytuacją męża, Thomasa Kingstona.

Lady Gabriella była bardzo zżyta ze zmarłą królową. Monarchini była obecna na jej ślubie w 2019 r, wtedy to brytyjskie media obiegło wyjątkowe zdjęcie panny młodej pochylającej się nad uśmiechniętą królową. Stan zdrowia Gabrielli nie jest jeszcze do końca znany, dlatego też niewiadomą jest czy weźmie udział w kolejnych uroczystościach. Z pewnością przybędzie na poniedziałkowy pogrzeb.

Zdjęcie Lady Gabriella z mężem / 123RF/PICSEL

Zbieg nieprzyjemnych zdarzeń?

Jak się okazuje, to nie pierwsze tego typu zdarzenie w ciągu ostatnich dni na terenie Westminster Hall. Miejsce to jest otwarte przez 24 godziny na dobę, a członkowie kilku ceremonialnych oddziałów czuwających przy trumnie zmieniają się co 20 minut.

W nocy ze środy na czwartek, około pół godziny po północy jeden z żołnierzy stojących przy trumnie z ciałem królowej Elżbiety II nagle zaczął się chwiać, a po chwili upadł na kamienną podłogę.

Po tym zdarzeniu stacje BBC i Sky News prowadzące na żywo relacje z Westminster Hall, przerwały na chwilę transmisję.

Trwają przygotowania do pogrzebu

Nabożeństwo pogrzebowe poświęcone zmarłej przed tygodniem monarchini rozpocznie się w poniedziałek o 11.00 londyńskiego czasu w Opactwie Westminsterskim.

W czwartek przedstawiono szczegółowy program ceremonii. Jak wcześniej zapowiadano, w poniedziałkowy poranek o godz. 6.30 nie będzie już możliwości wejścia do Westminster Hall, gdzie od środowego popołudnia wystawiona jest trumna z ciałem królowej.