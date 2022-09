Kim jest Simon Charles Dorante-Day?

Gwiazdy Król Karol III od zawsze kochał tylko Camillę? Dowodem zdjęcia ze ślubu! Simon Charles Dorante-Day urodził się w 1966 roku w Wielkiej Brytanii, ale obecnie mieszka w Australii. Dał się poznać światu, gdy tylko ogłosił, że ma dowody świadczące o tym, że jest najstarszym synem królewskiej pary.

Jego zdaniem został poczęty przez 18-letniego Karola i 17-letnią Camillę, a ciąża była ukrywana przed światem.

Twierdzi, że gdy miał kilka miesięcy, został adoptowany i wraz z nową rodziną przeniósł się do Australii, gdzie mieszka do dziś. Mężczyzna podaje, że jego dziadkowie byli pracownikami na królewskim dworze i to oni mieli zdradzić mu sekret dotyczący biologicznych rodziców.

Zobacz także: Król Karol III szybko abdykuje? Sensacyjna przepowiednia Nostradamusa!

Para królewska nigdy nie zareagowała na jego zarzuty. Mężczyzna mimo to się nie poddaje i dalej publikuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia i porównuje je z ujęciami członków rodziny królewskiej. W ten sposób próbuje ukazać podobieństwo świadczące o pokrewieństwie.

Australijczyk twierdzi, że jest synem króla Karola III i królowej Camilli

Królewska para pobrała się w 2005 roku. Król Karol III i królowa Camilla mają jedynie dzieci z poprzednich małżeństw. 56-latek z Australii twierdzi jednak, że jest owocem ich związku. Okazuje się, że mężczyzna ma zamiar udowodnić pokrewieństwo w sądzie i domaga się badań DNA. W jednym z wywiadów przyznał, że jest już po rozmowach z prawnikami, z którymi dyskutował, czy królewska para jest ponad prawem. Nie ma ku temu żadnych powodów, a więc mężczyzna chce za wszelką cenę zmusić Karola do testów na ojcostwo.

Zobacz także: Karol III stracił cierpliwość. Wybuchł złością na oczach kamer

Simon Charles Dorante-Day postanowił zabrać głos po śmierci królowej. Nie spodobał mu się fakt, że William otrzymał tytuł następcy tronu Wielkiej Brytanii. "Trudno nie odebrać nazwania Williama przez Karola księciem Walii jako czegoś innego niż kopnięcie w twarz" - powiedział w rozmowie z News7.

