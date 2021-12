Książę William i księżna Kate z dziećmi na świątecznym portrecie

Księżna Kate i książę William tak samo jak i pozostali członkowie rodziny królewskiej co roku pozują do nowych, świątecznych zdjęć, które zdobią kartki świąteczne z okazji Bożego Narodzenia dla Brytyjczyków.

​Sting zdradził swój sposób na płaski brzuch. Zachęca fanów do wspólnych ćwiczeń! Zazwyczaj na kartkach pojawiały się zdjęcia w świątecznym klimacie, ale nie tym razem!



Księżna Kate i książę William zdecydowali się na zdjęcie wykonane w 2021 roku podczas wizyty w Jordanii, gdzie byli wraz z trójką swoich dzieci - George'em, Charlotte i Louisem.



Zdjęcie to wykonał fotograf Matt Porteous, a rodzina pozuje do niego siedząc wśród pięknych skał wąwozu w Jordanii.



Para zaskoczyła tym, że na świąteczne, bożonarodzeniowe zdjęcie wybrała fotografię przywodzącą na myśl lato.





William i Kate jak zwykle uśmiechają się promiennie do obiektywu, ale widać, jak bardzo zmieniły się dzieci. George to już nie malutki chłopczyk. Charlotte coraz bardziej przypomina urodą mamę, a Louis jest wprost nie do poznania - jest kopią swojego starszego brata!



W piątkę tworzą piękną, zgraną rodzinę i pragną co roku uwiecznić to na świątecznej fotografii.



Należy pamiętać, że pierwsza fotografia do kartki świątecznej brytyjskiej rodziny królewskiej została wykonana w 1914 roku. Widnieją na niej portrety króla Jerzego V i jego żony, królowej Marii. Od tamtej pory członkowie monarchii chętnie kontynuują tę tradycję.



