Księżna Kate olśniewa za każdym razem. Stoi za tym niejeden sekret

Oprac.: Karolina Iwaniuk Gwiazdy

Księżna Kate potrafi zaczarować swoim urokiem i wyglądem. Niejednokrotnie media rozpisują się na temat tego, jak zachwycająco wyglądała podczas wystąpień publicznych, a każde jej najnowsze wyjście do poddanych jest szeroko komentowane. Wygląda na to, że to dzięki kilku trikom księżna Kate zachwyca za każdym razem i mocno trzyma się swoich sprawdzonych, urodowych sposobów.

Zdjęcie Księżna Kate ostatnio olśniewa swoim blaskiem / Rex Features/EAST NEWS / East News