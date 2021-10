Co się dzieje z księżną Charlene?

Księżna Charlene wciąż przebywa w Afryce, gdzie zdaniem niektórych, znalazła w końcu spokój i uciekła od męża.

Oczywiście zarówno księżna, jak i jej mąż - książę Albert - zaprzeczają tym doniesieniom, ale długa nieobecność księżnej w Monako nie wygląda dobrze.



Dodatkowo media od miesięcy rozgrzewają wieści na temat stanu zdrowia księżnej, która podczas swojego pobytu w RPA nabawiła się poważnej choroby górnych dróg oddechowych.



Jak zapewniają niektóre media i sama rodzina królewska, księżna czuje się lepiej i wróciła już do pełnej sprawności, ale patrząc na jej nowe zdjęcia, trudno w to uwierzyć.



Charlene zawsze była szczupła, a wszystko za sprawą sportów jakie od zawsze uprawia. Jednak na najnowszym zdjęciu, do którego pozuje w czarnym golfie, wygląda na zmęczoną i wychudzoną.



Czy fani i poddani mają się o co martwić? Księżna zapewnia, że wszystko jest dobrze, ale oczywistym jest, że nie może ujawnić wszystkiego.

