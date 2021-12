Co się dzieje z księżną Charlene. Niepokojący wpis

Ilustracja przedstawia księżną w żółtej sukni stojącą z mężem obok świątecznego drzewka, a do nich przytulają się ich dzieci. Ten rodzinny portret księżna opatrzyła krótkim wpisem:

"Moi kochani, życzę wam wszystkim pięknych i bezpiecznych świąt".

Brigitte Macron pójdzie do sądu? Sytuacja jest poważna!

Khloe Kardashian nie do poznania! Ale zmiana!

Zapomniana gwiazda przerywa milczenie. Isis Gee żegna Żorę Korolyova

Jack Grealish zakochany? Piękna modelka robi wrażenie! Niewinny i zdawać by się mogło pomysłowy rysunek wywołał kolejne spekulacje na temat tego, co się dzieje z księżną Charlene. Przypomnijmy, w połowie listopada po ponad 9-miesięcznym pobycie w RPA Charlene Grimaldi wróciła do Monako.

Udała się do Afryki w marcu, by nadzorować prace swojej fundacji zajmującej się ratowaniem dzikich zwierząt, a została przez kolejne miesiące z powodów zdrowotnych. Oficjalnie była to infekcja laryngologiczna, która wywołała wiele powikłań uniemożliwiających księżnej podróżowanie. Jednak w mediach pojawiały się także informacje, że nieobecność Charlene jest związana z kryzysem w jej małżeństwie.

Reklama

Gdy księżna Monako po miesiącach nieobecności pojawiła się w domu, zapozowała z dziećmi i mężem fotografowi, ani na chwilę nie zdejmując maseczki. Kilka dni później książę Albert ogłosił, że wyjechała z Monako na leczenie, które było konieczne ze względu na jej wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Od tamtej pory nikt nie widział księżnej.

Jedynym znakiem jej życia był wpis na Instagramie, który Charlene zostawiła na początku grudnia, w dniu urodzin swoich dzieci.

"Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moje dzieci. Dziękuję Bogu za pobłogosławienie mnie tak cudownymi dziećmi. Jestem naprawdę szczęśliwa. Kocham Was, mama" - napisała.

Choroba czy operacja plastyczna?

W tym samym czasie w mediach pojawiły się sensacyjne doniesienia opublikowane przez hiszpańską dziennikarkę Pilar Eyre, która napisała na swoim blogu, że Charlene przeszła nieudaną operację plastyczną w Dubaju.

Zabieg miał oszpecić twarz księżnej i to właśnie dlatego Charlene nie pokazała się od października bez maseczki. Teraz, po ukazaniu się rysunku zamiast zwyczajowego świątecznego zdjęcia książąt Monako, te spekulacje ożyły na nowo, a przypomniały je między innymi serwisy Dailymail i Vip.de.

Choć oczywiście istnieje również taka, dość prawdopodobna, możliwość, iż rysunek powstał z bardzo prozaicznego powodu - że księżna Charlene nie wróciła na święta do Monako, tylko spędzi je bez rodziny w ośrodku leczniczym.

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Wieniawa otwarcie o scenach łóżkowych Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Marianna Schreiber w ogniu krytyki. Nawet ksiądz jej nie wierzy!



Julia Wieniawa obchodzi 23. urodziny! Kariera, związki, inwestycje...