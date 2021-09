Księżna Charlene nie wróci do męża?

Rebel Wilson w kostiumie kąpielowym Księżna Charlene, która została w dniu swojego ślubu z księciem Albertem okrzyknięta "najsmutniejszą panną młodą", jest już z nim w związku od 10 lat.

Kiedy wychodziła za mąż za Alberta, roniła łzy i nie wyglądały one na te, które mają swoje źródło w szczęściu. Media przez wszystkie lata opisywały ciemną stronę ich małżeństwa, a oni konsekwentnie milczeli na ten temat.



Nie brakowało także prób ucieczek Charlene z Monako, które małżonek udaremniał. Tym razem jednak sytuacja wygląda inaczej - księżna Charlene od miesięcy przebywa w RPA, gdzie wyjechała, by wspierać ratowanie nosorożców.



Tam zachorowała na poważną infekcję uszu i gardła, a jej stan był w pewnym momencie określany jako poważny.



To jednak nie uciszyło pogłosek o tym, że Charlene w końcu udało się uwolnić od męża, który po wielu miesiącach w końcu odwiedził ją razem z dziećmi.

Księżna Charlene opuściła kolejne ważne wydarzenie

Wiele osób było wtedy przekonanych, że Grimaldi wróci razem z rodziną do Monako. Nic w tym bardziej mylnego! Księżna została w Afryce i właśnie opuściła kolejne ważne wydarzenie w Monako!



Księżna i książę w 2006 roku utworzyli Fundację Monako, gdzie zbierają środki na ochronę środowiska. Coroczna zbiórka cieszy się wielkim zainteresowaniem i jest sporym towarzyskim wydarzeniem.



Tym razem Charlene ograniczyła się jedynie do opublikowania krótkiego filmiku w swoich mediach społecznościowych i oczywiście zabrakło jej na bankiecie.



To tylko podgrzało plotki o tym, że w RPA księżna już po prostu zostanie na zawsze...

Zdjęcie Księżna Charlene podczas ślubu z księciem Albertem została okrzyknięta "najsmutniejszą panną młodą" / AP / East News

