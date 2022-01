Księżna Kate upokorzona przez Meghan Markle?

Księżna Kate mogła spodziewać się ogromu prezentów i życzeń właśnie 9 stycznia, gdy obchodziła urodziny. Bliższa i dalsza rodzina pamiętała o tym, by powiedzieć chociaż parę ciepłych słów Kate, a książę William wraz z dziećmi zadbał o to, by tego dnia jego żona czuła się wyjątkowo.

Jednak wiele osób zastanawiało się, czy tego dnia księżna Kate usłyszy także życzenia od Meghan Markle i księcia Harry'ego. Okazuje się, że nic takiego się nie wydarzyło. Nawet na oficjalnej stronie Meghan i Harry'ego nie pojawił się żaden wpis, w którym małżonkowie złożyliby życzenia urodzinowe księżnej.

To nieco zaskakuje, bo nawet w obliczu konfliktu, rodzina królewska starała się zachowywać pozory przynajmniej poprawnych kontaktów.



Tym razem żadne życzenia dla Kate nie pojawiły się ze strony małżonków mieszkających w USA. A warto pamiętać o tym, że gdy przyszła na świat ich córka - Lilibet, księżna Kate i książę William złożyli oficjalne gratulację i wyrazili z tej okazji radość.



Tym razem Meghan i Harry gestu nie odwzajemnili, co stanowi tylko potwierdzenie tego, że sytuacja konfliktowa w rodzinie królewskiej trwa w najlepsze.

Zdjęcie Księżna Kate ma wiele urazy do Meghan Markle / WPA Pool / Getty Images

