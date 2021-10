Prawda o życiu księżnej Kate

Marcin Mroczek z żoną. Ukochana aktora przyćmiła go w weselnej stylizacji!

Joanna Brodzik rozkwita! Jeszcze do niedawna walczyła o swój związek!

Maciej Dowbor na zdjęciu sprzed lat. Przystojny?

Kaja Paschalska świeci dekoltem na imprezie! Księżna Kate, gdy tylko wiedziała, że zostanie żoną księcia Williama, bardzo przykładała się do nauki wszelkich zasad panujących na królewskim dworze.

od 2011 roku Kate świeci przykładem nie łamiąc etykiety, która zawiera sporo zakazów. Powoduje to, że życie księżnej Kate jest mocno ograniczane, ale ona doskonale wiedziała na co się decyduje wychodząc za Williama.



Lista zakazów obejmuje różne sfery życia - od wyglądu, przez zachowania, zdjęcia, czy nawet godziny snu.



Okazuje się, że księżna Kate nie może nosić butów na koturnie, bo są one zbyt mało eleganckie. Na szczęście o jej ubiór dba sztab ludzi, który czuwa nad tym, by księżna nie popełniła żadnego błędu.



Kolejnym ciekawym obostrzeniem jest brak możliwości zrobienia sobie zdjęcia tzw. "selfie". Księżna Kate kocha fotografię, ale na taki rodzaj fotografii nie może sobie pozwolić.



Jeden z przepisów dotyczy wszystkich członków rodziny królewskiej - nie mogą położyć się spać przed królową. Uznawane jest to za sporą wpadkę, a zasadę tę notorycznie łamała księżna Diana, nie przejmując się konwenansami.



Ciekawym zakazem jest... niemożliwość spożywania owoców morza, zwłaszcza w trakcie podróży. Wszystko w obawie przed ewentualnym zatruciem nieświeżymi produktami.



Reklama

Instagram Post

Księżna Kate nie może tego mówić

Etykieta dotyczy także tego, jak księżna zwraca się do innych osób podczas konwersacji. Ponoć zakazany jest zwrot: "Miło Cię poznać".



"Członkowie rodziny królewskiej nie powinni mówić słów takich jak "miło cię poznać. To jakby użyli słowa "toaleta", którego monarchom też nie wypada mówić. Zamiast tego, księżna w takiej sytuacji powinna powiedzieć "jak się miewasz?" - mówi Ingrid Seward, która jest specjalistką od rodziny królewskiej.



Życie według tak ścisłych zasad z pewnością nie jest łatwe i czasem Kate porównywana jest do ptaka żyjącego w złotej klatce. Ona jednak nigdy nie narzekała na długą listę obostrzeń, których musi przestrzegać każdego dnia.

Zdjęcie Księżna Kate jest perfekcjonistką, która przestrzega wszelkich zasad panujących na królewskim dworze / Pool / Samir Hussein / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate Middleton na premierze "Spectre" INTERIA.PL

***

Zobacz również:



Księżna Kate w czwartej ciąży?! Sensacyjne wieści płyną z Wysp! A jednak!



Księżna Mary, czyli kopia Kate Middleton?