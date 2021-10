Księżna Kate wyjawiła swoją wadę

Księżna Kate niejednokrotnie jest podawana jako przykład tego, jak powinna zachowywać się księżna. Patrząc na nią i jej zachowania, można pomyśleć, że Kate nie ma żadnych wad.

Zawsze sumiennie wypełnia swoje obowiązki, wysławia się niezwykle elegancko, rozsyła poddanym uśmiechu, angażuje się w działalność charytatywną i wygląda fenomenalnie, a do tego jest przykładną żoną i matką trójki pociech.



Jednak nie jest możliwe to, żeby księżna nie miała wad! Okazuje się, że jedną z nich przy okazji ostatniej publicznej wizyty, wyjawiła ona sama, a jej mąż, książę William, ochoczo jej przytaknął.



Wygląda na to, że Kate niezbyt dobrze czuje się... w kuchni! Podczas rozmowy z najlepszymi, angielskimi kucharzami księżna wyznała:





"William przez większość czasu musi znosić moje gotowanie" - powiedziała Kate, dając do zrozumienia, że nie gotuje zbyt dobrze.

William zamiast zaprzeczyć, zażartował, potwierdzając słowa żony!



"To jest powód, dla którego jestem taki szczupły" - dodał rozbawiony William.



Czy faktycznie z talentem kulinarnym Kate jest aż tak źle? Na co dzień rodzina królewska nie musi martwić się o przygotowywanie posiłków, bo dba o to sztab kucharzy, którzy pracują w pałacach.



Faktycznie taka sytuacja może stwarzać brak możliwości rozwijania kuchennych umiejętności!

