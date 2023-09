Spis treści: 01 Efekt Kate

Księżna Kate doskonale wie, co założyć, by wyglądać stylowo. Nie bez powodu jest określana mianem współczesnej ikony stylu. Jej modowymi wyborami inspirują się nie tylko Brytyjki - jej outfity są również doceniane przez kobiety z różnych zakątków świata. Powód jest prosty: klasyka zawsze się obroni.

Efekt Kate

Zdjęcie Kate Middleton uchodzi za ikonę stylu / Jacob King/Press Association/East News / East News

Od dawna mówi się też o "efekcie Kate". Chodzi o to, że ubrania, które księżna zakłada na oficjalne okazje, znikają ze sklepów.

Stylizacje księżnej Kate wpisują się zarówno w trendy, jak i królewską etykietę. Żona Williama zna się na trendach i umiejętnie zestawia je z klasyką. Zazwyczaj jej wybory są bezbłędne.

W czym tkwi sekret stylu Kate? W garderobie księżnej Walii znajdują się zarówno ubrania i kreacje od topowych projektantów, jak i o wiele tańsze rzeczy z sieciówek. Tym samym Kate udowadnia, że wcale nie trzeba wydawać sporych sum na to, by prezentować się zjawiskowo. Co więcej, Kate nie ma problemu z tym, by w danej stylizacji pojawiać się kilka razy.

Księżna Kate w bezbłędnej stylizacji. Garnitur będzie hitem jesieni

Zdjęcie Księżna Kate znów zachwyciła stylizacją / Karwai Tang/WireImage / Getty Images

Kolejną lekcję stylu księżna zaprezentowała podczas wizyty w bazie marynarki wojennej w Somerset w poniedziałek 18 września. Popisała się nie tylko wyczuciem stylu, ale i poczuciem humoru.

41-latka postawiła na klasyczną czerń. Księżna wybrała minimalistyczny zestaw składający się z dwurzędowej marynarki Holland Cooper ze złotymi guzikami, pasujących do niej spodni cygaretek i czółenek Gianvito Rossi. Pod marynarkę włożyła biały t-shirt. Całą stylizacją dopełniła delikatną biżuterią, która idealnie komponowała się z całym zestawem.

W trakcie spotkania księżna Kate wrzuciła też na luz. Widać to na niektórych zdjęciach - księżna Walii świetnie się bawiła zwłaszcza wtedy, gdy przymierzała kamizelkę ratunkową. Zobaczcie:

Zdjęcie Księżna Kate słynie z poczucia humoru. Jak widać, podczas wizyty w bazie marynarki wojennej, bawiła się świetnie / Max Mumby/Indigo/Getty Images / Getty Images

Kate już ma go w swojej szafie, a ty? Będzie hitem jesieni 2023

Jak widać, garnitur to idealny zestaw na każdą okazję. Model, który ma na sobie Kate, sprawdzi się zarówno na oficjalne wyjścia, do pracy, jak i spotkanie ze znajomymi. Można go wystylizować na różne sposoby.

Podobnie jak Kate można dobrać do niego czółenka lub szpilki, które stworzą z nim elegancki zestaw. Czasami można też postawić na mniej zobowiązujące wydanie. Tutaj sprawdzą się np. sportowe buty. Zamiast t-shirtu możemy np. włożyć białą koszulę. Garnitur możemy zestawić z botkami na obcasie - takie połączenie sprawdzi się zwłaszcza w chłodniejsze, jesienne dni.

