Stylizacje księżnej Kate

Życie i styl Ostatnie zdjęcie królowej Elżbiety. Wielu zwróciło uwagę na jeden szczegół Księżna Kate swoimi stylizacjami inspiruje wiele kobiet. Od dawna uchodzi za ikonę stylu, a jej outfity są dokładnie analizowane i komentowane. Żona Williama doskonale zna się na modzie, a w garderobie ma nie tylko ubrania od najsławniejszych projektantów. Znalazła w niej również miejsca na o wiele tańsze rzeczy z sieciówek, przez co udowadnia, że nie trzeba wydawać ogromnych kwot pieniędzy, by prezentować się zjawiskowo.

Stylizacje Kate zawsze są strzałem w dziesiątkę. Wpisują się w obowiązujące trendy i do tego idealnie pasują do okazji i królewskiej etykiety. Księżna Walii dobierając outfity, przede wszystkim stawia na klasykę i elegancję. Do tego nie ma problemu, by pokazać się ponownie w tej samej stylizacji, w której była widziana podczas innego wystąpienia.

Księżna Kate pojawiła się na meczu rugby w białym garniturze

Księżna Kate na meczu rugby. Postawiła na biel

Księżna Kate chętnie pojawia się na sportowych wydarzeniach, a więc nie mogło jej zabraknąć na Światowych Mistrzostwach Rugby. Żona Williama wspierała angielską drużynę na marsylskim stadionie podczas starcia z Argentyną. Po meczu spotkała się również z zawodnikami w szatni, co zostało dokładnie zrelacjonowane. Zdjęcia z tego dnia już trafiły na oficjalny instagramowy profil książęcej pary.

Instagram Post Rozwiń

Księżna Walii pojawiła się na trybunach w białym total looku. Postawiła na dopasowany garnitur, który jak się okazuje, nie kosztował mało. Daily Mail donosi, że za komplet od Alexandra McQueena trzeba zapłacić 1945 funtów, czyli ponad 10 tys. złotych.

Dobrała do niego biżuterię, którą miała już na sobie w 2015 roku podczas chrztu Charlotte. Księżna Kate postawiła na diamentowe kolczyki o wartości 3750 funtów, czyli ponad 20 tys. złotych i naszyjnik z białego złota i diamentów za 2 tys. funtów, czyli niemal 11 tys. złotych.

