Księżna Kate i książę William poszukują ochroniarza

Praca dla rodziny królewskiej to dla niektórych spełnienie marzeń. Niegdyś takie osoby przychodziły do pałacu wyłącznie z polecenia i zwykły śmiertelnik nie miał większych szans, by pracować dla Jej Królewskiej Mości.

Czasy jednak się zmieniają i na stronie Pałacu Buckingham pojawiło się ogłoszenie o pracę. Okazuje się, że książę William i księżna Kate poszukują nowej osoby do pracy.



Kate i William pragną zatrudnić ochroniarza i oferują w zamian za usługi takiej osoby 22 390 funtów rocznie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być niezwykle profesjonalna i gotowa na wszelakie poświęcenia.



Nowy ochroniarz byłby odpowiedzialny za patrolowanie posiadłości Kate i Williama, którą zamieszkuje również trójka dzieci małżeństwa - George, Charlotte i Louis, oraz reszta służby.



W rodzinie królewskiej pracuje sporo osób, które są nierozłączne ze swoim stanowiskiem już od lat. To grupa zaufanych ludzi. Kto tym razem będzie miał szansę dołączyć do tej niezwykłej załogi?





