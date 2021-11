Wpadka księżnej Kate na obchodach Dnia Pamięci

Księżna Kate to niekwestionowana mistrzyni przestrzegania dworskiej etykiety - zarówno chodzi tu o wypowiedzi, sposób zachowywania się, ale także - sposób ubierania się.

Jej stylizacje są szeroko komentowane i stanowią inspirację dla fanek księżnej. Ostatnio wszyscy czekali na jej pojawienie się podczas Dnia Pamięci.



Jest to jedna z ważniejszych uroczystości w Wielkiej Brytanii, gdzie Brytyjczycy oddają hołd żołnierzom, którzy polegli podczas wojen. Dzień ten jest niezwykle podniosły i niekiedy nawet rodzina królewska uroni łzę podczas obchodów.



Wówczas też wszyscy zwracają uwagę na to, jak wyglądają poszczególni członkowie monarchii. Oczy zebranych zazwyczaj zwrócone są właśnie na Kate, która potrafi zadać szyku. Tym razem zaskoczyła swoją stylizacją.



Okazuje się, że wielu już gdzieś widziało księżną Kate w takim wydaniu. W 2018 roku księżna Kate miała na sobie płaszcz z czerwonymi klapami, białym kołnierzykiem i srebrnymi guzikami w stylu militarnym.



Dokładnie ten sam płaszcz założyła i tym razem, zmieniając jedynie kapelusz, który też miała na sobie kilka razy! Czy jest to modowa wpadka Kate, czy może chciała w ten sposób podkreślić swoje zamiłowanie do oszczędności?



Możliwe też, że Kate chciała być też bardziej eko i promuje zasadę, by nie zakładać ubrań tylko jeden raz.



