Bordo i śliwa to doskonałe kolory na jesień! Są to głębokie, nasycone barwy, które idealnie wpisują się w klimat tej pory roku i dobrze współgrają z jej naturalną paletą. Wie o tym od lat księżna Kate i chociaż to w tym roku królują te dwa kolory, to żona księcia Williama ma ubrania w tych odcieniach w swojej szafie od lat.