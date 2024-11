Powolne początki powrotu do normalności. Księżna Kate bardzo na siebie uważa

Księżna Kate na dobre wróciła do życia publicznego po przebytej chorobie, ale zdecydowanie zaczęła od "drobnych kroków". 9 września 2024 roku powiadomiła poddanych za pośrednictwem poruszającego nagrania, że wraca do zdrowia, a tym samym do pełnienia obowiązków służbowych.

Miesiąc później odbyła swoje pierwsze, publiczne spotkanie z Lizz Hatton, a następnie wraz z Williamem pojawiła się na spotkaniu w Southport.

Choć teraz nie towarzyszy mężowi w podróży do Afryki, to wygląda na to, że w domowym zaciszu wciąż robi zdrowotne postępy. Tak daleka podroż była zbyt ryzykowna dla księżnej Kate, która niedawno zakończyła chemioterapię.

Obecnie powinna jak najbardziej dbać o swoje zdrowie i nie narażać się na ewentualne infekcje, by nie osłabiać organizmu. Aby jeszcze wzmocnić zmęczone chorobą ciało, Kate pod okiem specjalistów rozpoczęła jednak powolny, stopniowy powrót do aktywności fizycznej.

Księżna Kate wraca do pracy i na siłownię. Czuje, że to właściwy moment

Książę William jest dumny z żony i z tego, jak poradziła sobie z trudną sytuacją Samir Hussein-Contributor Getty Images

Robert Jobson, autor bestselleru Catherine: The Princess of Wales, uważa, że ​będziemy świadkami większej liczby wyjść księżnej Kate - w tym podróży zagranicznych - ale będzie ona stosować podejście "mniej znaczy więcej", dobierając wystąpienia publiczne w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt.

"Z tego, co wiem, Catherine radzi sobie bardzo dobrze. Wróciła do treningów na siłowni i robi wszystko, co chciała" - powiedział Robert Jobson w rozmowie z "HELLO!".

Jednak zdaniem specjalisty, zajdą pewne zmiany w jej dotychczasowym stylu pracy.

"Kate, zamiast ciągle podróżować po całym kraju, jak to robiła kiedyś, myślę, że skupi się na bardziej znaczących wydarzeniach. Jeśli postawi na swoim, będzie wracać etapami i robić rzeczy, które są dla niej ważne: ponieważ nie chce znowu zachorować, ale także, jak mi powiedziano, ponieważ teraz ma inną perspektywę" - podzielił się wiadomościami Jobson.

Rok 2025 prawdopodobnie będzie wymagał więcej planowania, zwłaszcza jeśli William i Kate wybiorą się w podróż zagraniczną. Obecnie William przebywa sam w Afryce i choć małżonkowie są rozdzieleni, to William nie szczędził ciepłych słów żonie.

"Była niesamowita przez cały rok i wiem, że będzie bardzo chciała, żeby dzisiejszy wieczór okazał się sukcesem" - powiedział dumny z żony książę William w rozmowie z dziennikarzem podczas gali rozdania nagród Earthshot Awards.

