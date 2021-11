Księżna Kate i książę William mogą być dumni z księżniczki Charlotte

Kiedy księżna Kate urodziła księżniczkę Charlotte, w Wielkiej Brytanii nastąpiło wielkie poruszenie. Jest ona drugim dzieckiem Williama i Kate, a do tego wyczekaną córką.

Specjalnie dla Charlotte na rozkaz królowej Elżbiety II w 2013 roku stworzono dokument "Succession to the Crown Act". Na jego mocy zniesiono zasadę związaną z trojgiem dzieci monarchy.



Zapis dał nowe prawo, które mówi o tym, że jeśli królowa lub księżna doczekała się trojga następców tronu, z czego drugie z potomstwa było dziewczynką, to owa księżniczka traciła kolejkę do tronu na rzecz młodszego brata.



Dzięki zmianie w prawie, Chalotte jest czwartą osobą w kolejce do tronu dziedziczonego po śmierci królowej Elżbiety II.



To wywołało wielkie poruszenie wśród poddanych, a teraz emocje nie maleją, bo księżniczka Charlotte czeka na nowy tytuł!



Nowy tytuł księżniczki Charlotte - jak brzmi i kto go nadaje?

Obecnie tytuł Charlotte brzmi: Księżniczka Karolina z Cambridge. Uprawniona jest także do używania tytułu Jej Królewskiej Wysokości Księżniczki Zjednoczonego Królestwa.



Jednak gdy jej ojciec, książę William, obejmie tron, Charlotte otrzyma tytuł Księżniczki Królewskiej.



Jest to wyjątkowy tytuł, który obecnie w rodzinie Windsorów nosi tylko jedna osoba - księżniczka Anna. Tytuł ten przysługuje najstarszej córce brytyjskiego monarchy.



"To tytuł, który pozostaje na całe życie. Księżniczka Charlotte będzie musiała poczekać przynajmniej do śmierci obecnej Księżniczki Królewskiej" - - mówi królewski ekspert Duncan Larcombe w rozmowie z "Daily Mail".



Czy prócz tytułu po księżniczce Annie i być może w przyszłości tronu, księżniczka Charlotte odziedziczy coś jeszcze? Baczni obserwatorzy rodziny królewskiej są przekonani co do jednego - księżniczka Charlotte odziedziczyła po swojej prababce, królowej Elżbiecie urodę, zamiłowanie do koni i jazdy konnej oraz... charyzmę i wyjątkowy charakter.



To wróży jej niezwykłą przyszłość na królewskim tronie. Być może Charlotte w przyszłości zapisze się swoją wyjątkowością na kartach historii podobnie jak jej prababcia.

