Kylie Jenner w drugiej ciąży!

Od pewnego czasu w mediach krążyły plotki, że Kylie Jenner jest w drugiej ciąży. Ona jednak milczała jak zaklęta, razem ze swoim partnerem, z którym doczekała się już jednej pociechy.

Przypomnijmy, że Kylie i Travis Scott zostali rodzicami w 2018 roku, a dziewięć miesięcy później para rozstała się.



Dali sobie jednak jeszcze jedną szansę i dziś znów tworzą szczęśliwą rodzinę. Długo utrzymywali wiadomość o drugiej ciąży w tajemnicy i właściwie to nie oni wyjawili radosne wieści.



To Caitlyn Jenner podzieliła się z mediami w czwartek zaskakującą wiadomością.



Jeszcze niedawno Kylie deklarowała, że chce mieć dużą rodzinę, ale nie jest na to obecnie gotowa.



Ciąża to nie żart . To poważna sprawa i bardzo trudne doświadczenie. Nie jestem jeszcze na to gotowa" - mówiła jakiś czas temu Kylie Jenner.

Jak widać, zmieniła zdanie i zaczęła już powiększać swoją rodzinę z Travisem. Ród Kardashianów z pewnością nie posiada się ze szczęścia!



