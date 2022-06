Kylie Jenner wraca do formy sprzed ciąży

Kylie Jenner i Travis Scott wspólnie wychowują dwójkę dzieci. W 2018 roku urodziła się ich córka Stormi, a w lutym powitali na świecie kolejną pociechę. Nie ogłosili jednak, jak nazywa się ich syn.

Celebrytka stara się wrócić do formy sprzed ciąży. Kylie Jenner ciężko trenuje, by uzyskać wymarzoną sylwetkę. Relacjami z siłowni chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak przyznała, że mierzy się z bólem pleców i kolan i ma to wpływ na ćwiczenia, które wykonuje.

Tuż po porodzie celebrytka pokazała kilka ujęć. Na jednym z nich było widać stopy chłopca na jej brzuchu. Wielu internautów doceniło, że Kylie Jenner postawiła na naturalność i pokazała, jak zmienia się kobiece ciało pod wpływem ciąży.

Kylie Jenner w obcisłej sukience

Kylie Jenner podobnie jak jej starsze siostry chętnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia w skąpych strojach. Tym razem na jej profilu pojawiło się ujęcie w czarnej stylizacji.

Celebrytka postawiła na czarną, obcisłą sukienkę. Dodatkowe wycięcia nadały jej odważnego charakteru, a krój dokładnie podkreślił figurę Kylie Jenner. Celebrytka pochwaliła się efektem ciężkich treningów, a internauci nie kryli zachwytu. Kylie Jenner. Niemal pięć milionów osób polubiło jej post, a 15 tysięcy obsypało ją komplementami.

