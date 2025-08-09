Skąd się biorą zaparcia? Najpowszechniejsze przyczyny

Zaparcia, nieprzyjemne i uciążliwe dolegliwości, mogą mieć różnorodne przyczyny - od diety po styl życia. Wynikają z wielu czynników, na które sami pracujemy przez pośpiech lub niedostateczne wsłuchiwanie się w sygnały własnego organizmu. Co najczęściej wpływa na spowolnioną pracę jelit i problemy z wypróżnieniem?

Dieta uboga w błonnik to jeden z głównych wrogów jelit. Składnik ten jest niezbędny do utrzymania prawidłowej perystaltyki oraz przemiany materii.

Brak odpowiedniej ilości płynów prowadzi do utrudnionego przesuwania treści pokarmowej przez układ trawienny. Nie należy bagatelizować więc znaczenia częstego sięgania po szklankę z wodą.

Brak aktywności fizycznej także może spowolnić pracę jelit. Z problemem tym często borykają się osoby prowadzące siedzący tryb życia.

Codzienny pośpiech oraz stres odbijają się na funkcjonowaniu układu pokarmowego, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Porządki na talerzu, czyli co jeść, aby zapobiegać zaparciom?

Jak zostało wspomniane, błonnik pokarmowy stanowi jeden z fundamentów prawidłowego funkcjonowania jelit. Gdzie go szukać? Bogatym źródłem tego składnika są produkty pełnoziarniste. Prym wiodą w tej kwestii kasze: gryczana oraz pęczak. W jadłospisie warto uwzględniać także brązowy ryż, otręby pszenne praz owsiane.

Ze smakiem i z dobrym wpływem na jelita zajadać będziesz także jabłka, gruszki i śliwki. W diecie na zaparcia nie można zapominać o warzywach, np. surowych marchewkach, burakach, czerwonej fasoli, karczochach czy brukselce.

Kasza gryczana to jeden z ulubionych pokarmów jelit qwartm 123RF/PICSEL

Jelita będą pracować na medal. Dostarcz im probiotyki

Do probiotyków zaliczają się produkty spożywcze zawierające pojedyncze lub mieszane hodowle żywych drobnoustrojów o korzystnym wpływie na zdrowie. Ich właściwości są szczególnie istotne z punktu widzenia dbania o prawidłową mikroflorę jelitową.

Gdy doskwierają ci zaparcia, wykonaj podsumowanie zawartości swojego talerza. Być może właśnie probiotyków na nim brakuje. W codziennym jadłospisie uwzględniaj produkty takie jak kefir, maślanka, jogurt naturalny, kapusta kiszona, ogórki kiszone, kimchi i popularna w ostatnich latach kombucha.

Kombucha to jeden z najzdrowszych napojów dla jelit Deposit/East News East News

Zdrowych tłuszczów nie trzeba się bać

Decyzję o rezygnacji lub bardzo mocnym ograniczeniu spożywania tłuszczów często podejmują osoby dbające o linię i starające się schudnąć. O ile faktycznie odpuszczenie sobie frykasów smażonych w głębokim oleju i z grubą warstwą panierki jest dobrym pomysłem żywieniowym, o tyle nie z każdym rodzajem tłuszczu należy definitywnie się żegnać.

Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 znajdujące się w rybach (np. łososiu, śledziu i makreli), orzechach oraz nasionach są ważne z punktu widzenia procesów trawiennych i działania jelit. W diecie nie powinno brakować orzechów włoskich, siemienia lnianego, pestek dyni i oliwy z oliwek.

Nawyki sprzyjające zdrowym jelitom

Oprócz diety istotne są również codzienne nawyki, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie jelit, choć nie są bezpośrednio związane z zawartością talerza.

Aktywność fizyczna pomaga w pobudzeniu perystaltyki. Nawet jeśli nie znajdujesz w sobie wyczynowego sportowca, warto w ciągu dnia wygospodarować czas na spacer czy przejażdżkę na rowerze. Stałe i regularne godziny spożywania posiłków sprzyjają utrzymywaniu zdrowego rytmu wypróżnień. Staraj się jednocześnie nie jadać w pośpiechu i każdy kęs dokładnie przeżuwać.

