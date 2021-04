Lais Ribeiro tak dostała się do świata mody!

Lais Ribeiro to brazylijska piękność, która znalazła się na wielu wybiegach mody u najsławniejszych projektantów. Patrząc na nią, trudno się temu dziwić, bo Brazylijka dosłownie powala urodą i figurą!

Zdjęcie Lais Ribeiro zachwyca swoją urodą i figurą / Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Lais Ribeiro przyszła na świat i wychowała się w Brazylii. Nic nie zapowiadało tego, że stanie się modelką, tak rozchwytywaną w świecie mody.

Studiowała pielęgniarstwo, a modeling miał być tylko dodatkową pracą, by podreperować domowy budżet.



Ta praca jednak na tyle jej się spodobała, że postanowiła pojechać do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu profesjonalnej agencji modelek.



Zrobiła to nie znając prawie w ogóle języka angielskiego. Historia rodem z amerykańskiego filmu jest jednak prawdziwa i Lais zachwyciła swoją urodą największych projektantów mody.



W tym samym roku, w którym przybyła do USA, pojawiła się na wybiegach gigantów modowych, jak Chanel, Vuitton, czy Dolce&Gabbana. Największą popularność przyniosła jej jednak praca dla Victoria's Secret.



Od tamtej pory nieustannie pracuje i może przebierać w najciekawszych ofertach. Jej fani chętnie obserwują ją w mediach społecznościowych, gdzie na swoim profilu zgromadziła już ponad 2 miliony internautów.



Nic w tym dziwnego, bo uroda Lais jest wprost hipnotyzująca, a sylwetka może stanowić inspirację dla wielu osób.





