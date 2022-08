Lenka Kliment to pochodząca z Czech tancerka i żona Jana Klimenta, również tancerza, doskonale znanego widzom z programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Lenka i Jan pobrali się w 2016 roku, a w czerwcu tego roku podzielili się radosną nowiną i przyznali, że już niedługo będą rodzicami.

Lenka przyzwyczajona jest do aktywnego życia tancerki i jej Instagram zawsze pełen był zdjęć z sali treningowej, siłowni czy spacerów z ukochanymi psami. Fanów nie zdziwiły więc fotki z obozów tanecznych, które prowadziła jeszcze w lipcu, zarówno w Polsce jak i w Czechach.

- No i to już są tylko wspomnienia, kolejne piękne taneczne wspomnienia. W tym roku prowadziłam aż dwa obozy taneczne pod rząd, jeden w Polsce w Augustowie drugi w Czechach w Táboře. Dwa zupełnie inne, ale łączy wszystkich taniec i to jest piękne! Dziękuję za te cudowne chwile i za to że znów poczułam się bardzo szczęśliwa tańcząc z wami na parkiecie! Wszyscy uczestnicy są bardzo dzielni i mam nadzieję że w kolejnym roku będzie nas jeszcze więcej i będziecie może chcieli pojechać z nami bo każdy może

Choć tancerka jest w świetnej formie i widać, że czuje się doskonale, to postanowiła jednak odpocząć i wybrała się wraz z mężem do Chorwacji.

Lenka Kliment pozuje w bikini w piątym miesiącu ciąży. Piękna!

Lenka i Jan Klimentowie odpoczywają w Chorwacji i dzielą się z fanami fotkami i instastories z urlopu. Tancerkę wzięło na wspomnienia i przypomniała zeszłoroczną fotkę z wakacji na Korfu, którą zestawiła z najnowszym zdjęciem z Chorwacji.

Taka sama poza, to samo bikini i ta sama piękna kobieta, tym razem jednak w piątym miesiącu ciąży. Wysportowana tancerka jest jednak w doskonałej formie i trzeba przyznać, że tylko wprawne oko fana dojrzy różnicę!

- "To ja tak wyglądam bez ciąży", "Ale strój nadal idealnie pasuje, pięknie", "Jejku ja w piątym miesiącu miałam już bardzo widoczny brzusio", "To jest piękna zmiana", "Piękna mamunia", "Jejciu ja mam taki bez ciąży, nieee to jest ciąża ale spożywcza", "Cudnie" - piszą fani, zachwycając się formą młodej mamy!

Faktycznie robi wrażenie, prawda?

