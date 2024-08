Lenny Kravitz nagrał teledysk w Polsce. Zdjęcia powstały w Krakowie

Po sukcesie piosenki "Tough" nagranej z Laną Del Rey, pochodzący z Atlanty raper Quavo wraca z kolejnym singlem. Tym razem artysta wziął na warsztat przebój Lenny’ego Kravitza z 1998 roku, "Fly Away". Artyści nie tylko wspólnymi siłami odświeżyli przebój sprzed lat, ale też do numeru "Fly" nagrali teledysk. Co warte podkreślenia, zdjęcia do klipu powstawały pod Krakowem.