Jest to make-up "no make-up"! Polega on przede wszystkim na wyrównaniu kolorytu cery, delikatnym zakryciu niedoskonałości i minimalnym rozświetleniu. Przy jego wykonaniu rezygnuje się z konturowania, a najważniejsza jest nie tyle ilość nakładanych na twarz kosmetyków, ile ich rodzaj. Chodzi bowiem o to, aby subtelnie skorygować urodę, bez efektu przerysowania czy dramatycznych rzęs. Można zatem powiedzieć, że jest to makijaż, którego nie widać.