Lizzo to obecnie jedna z najjaśniejszych gwiazd Ameryki. Piosenkarka jest znana nie tylko z imponujących umiejętności wokalnych, ale także z pełnej sylwetki i obfitych kształtów. Lizzo jest dumna ze swojego ciała, co często podkreśla. W jednym z wywiadów przyznała, że "lubi być gruba" i akceptuje siebie w pełni. Gwiazda swoją postawą chce zmotywować kobiety na całym świecie, by nie przejmowały się opinią innych i pokochały siebie takimi, jakie są.

"Któregoś dnia, mój typ sylwetki będzie standardem". Lizzo kocha swoje kształty

Uważam, że mam bardzo atrakcyjne ciało! Jestem ikoną, jeśli chodzi o ciało i z każdym dniem coraz bardziej to akceptuję. Może nie jest to idealny wygląd dla każdego, tak samo jak ciało Kim Kardashian może nie być uważane przez wszystkich za ideał, a jednak jest postrzegane jako godne naśladowania, kreując tym samym dzisiejszy standard piękności zaznaczyła Lizzo w jednym z wywiadów.

"Staję się pewniejsza siebie i wykorzystuję swoją moc, aby stworzyć swój własny standard piękna. I któregoś dnia, to właśnie mój typ sylwetki będzie standardem" - przyznała.

Rzeczywiście, Lizzo nie wstydzi się swojej sylwetki. Chętnie prezentuje ciało, wybierając skąpe stroje sceniczne. Kiedy tylko może, paraduje w kusym bikini. Piosenkarka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowe konto śledzi ponad 12 milionów użytkowników z całego świata. Gwiazda pop regularnie publikuje tam odważne fotki. Podczas sesji zdjęciowych przybiera kontrowersyjne, czasami wyzywające pozy. To nie wszystkim się podoba.

Lizzo zapozowała w skąpym bikini. Co na to fani?

Wczoraj Lizzo podzieliła się z fanami efektami sesji zdjęciowej wykonanej "gdzieś pośrodku oceanu". Piosenkarka zapozowała w kusym bikini. Post celebrytki wzbudził duże zainteresowanie internautów.

Pod najnowszym postem amerykańskiej gwiazdy w okamgnieniu pojawiły się komentarze. "Wow! Chciałabym mieć do siebie taki dystans" - napisała jedna z fanek. "Wyglądasz przepięknie i inspirujesz dziewczyno" - zgodziła się inna użytkowniczka Instagarma.

Niestety, nie wszystkim roznegliżowane fotki Lizzo przypadły do gustu. Niektórzy obserwatorzy piosenkarki stwierdzili, że pokazuje zbyt dużo ciała. "Powinnaś skupić się na śpiewaniu" - możemy przeczytać w jednym z komentarzy.

Zdjęcie Lizzo kocha swoje kształty. Otwarcie o tym mówi / Rich Fury / Getty Images

