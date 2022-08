Chantel Jeffries zachwyca! Wszyscy patrzyli tylko na nią

Chantel Jeffries pojawiła się w środę w swoich mediach społecznościowych, udostępniając nowy post.29-letnia DJ-ka pozowała w obcisłej, białej sukience o kroju maxi.

Gwiazda wybrała właśnie tę sukienkę na gorącą imprezę w Miami. Profil Chantel obserwuje obecnie 4,7 miliona internautów i byli oni dosłownie zachwyceni wyglądem swojej ulubienicy.

Wygląda na to, że Chantel Jeffries nie potrzebuje wymyślnych stylizacji, by olśniewać, prosta, biała sukienka wystarczyła, by skupić na sobie uwagę.

Nie da się ukryć, że materiał kreacji podkreślał to, co najważniejsze. DJ-ka może pochwalić się nienaganną figurą. Chantel zdaje sobie z tego sprawę i często podkreśla sylwetkę skąpymi strojami, które rozgrzewają jej fanów do czerwoności.

Tym razem urodzona w Kolorado piękność wydawała się cieszyć nocą z przyjaciółmi. Nie od dziś wiadomo, że Chantel uwielbia dobrą zabawę i kiedy tylko może pojawia się na imprezach.

Jedno jest pewne - czy bawi się tam jako uczestniczka, czy może jest akurat w pracy, zawsze wygląda nienagannie!

