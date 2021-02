Lottie Moss kusi mocnymi zdęciami!

Lottie Moss jest siostrą Kate Moss i tak jak siostra, pracuje jako modelka. Ostatnio ta angielska piękność pochwaliła się dość pikantnymi zdjęciami, które rozgrzały jej fanów!

Zdjęcie Lottie Moss jest znana ze swojego rozrywkowego stylu życia /MADI/Backgrid /East News

Lottie Moss to ślicznotka o anielskich rysach twarzy, jednak jak się okazuje, to tylko pozory!

Lotiie niedawno wyznała, że podjęła się współpracy z platformą, na której znajdują się filmy i zdjęcia dla dorosłych.



To spowodowało rozłam w jej rodzinie, ale to nie spowodowało, że gwiazdka zrezygnowała z tej ścieżki kariery.



Wręcz przeciwnie - nawet w mediach społecznościowych chwali się pikantnymi zdjęciami.



Tak też było teraz, przy okazji jednej z sesji zdjęciowych, gdzie Lottie pozuje w lateksowej sukience, która jest bardzo kusa.



Do tego ubrała szpilki na wysokiej platformie i rozpuściła swoje blond włosy.





