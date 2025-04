Co przyniesie sobota,12 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym jakaś groźba lub żal wisi nad Tobą jak miecz Damoklesa. Czy możesz uwolnić się z pęt strachu i poczucia krzywdy? Jeśli ktoś chce widzieć w Tobie czarny charakter, jaki masz wpływ na ten osąd? Możesz podjąć ostatnią próbę oczyszczenia atmosfery, a potem pójść swoją drogą. W finansach nie daj się wmanewrować w niekorzystny kredyt.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym raz na wozie, raz pod wozem. Można czerpać satysfakcję z pogoni, co jednak, gdy już otrzyma się "główną nagrodę"? Czy potrafisz zadbać o to, co nagle stało się osiągalne? Czy nie znudzi Cię stabilność? Czy Twoja Wielka Miłość nadaje się do statecznego życia? Oto dylemat! W finansach może warto na coś poczekać, miast rozpaczliwie po to sięgać.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 5 Buław

\W relacjach prywatnych widać zmęczenie i zniechęcenie. Ktoś Cię nie rozumie? Starania spełzły na niczym? Postaraj się o lepszy kontakt ze swoim "plemieniem". Ludzie nie od razu przyjdą Ci z pomocą, a część może wręcz nie okazać zrozumienia. W końcu jednak pojawi się łącznik między Tobą a światem. W finansach nie wkładaj całej energii w drobne, bezwartościowe projekty.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych masz teraz sposobność wygodnie się ustawić. Wszystko możesz - nic nie musisz. Przyjmij takie założenie, nawet jeśli w portfelu nie ma ani grosza, a w lodówce - tylko lód. Pieniądze przyjdą całkiem niedługo, a czasu zmarnowanego na nudziarzy nic nie odkupi. W finansach możesz wzbogacić się dzięki spadkowi lub rodzinnemu biznesowi.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą mściwą i złośliwą. Ten ktoś niekoniecznie chce robić krzywdę bliźniemu, ale nie wybacza najmniejszego afrontu. Łatwo go rozdrażnić. Nie wpadaj w pułapkę załatwiania porachunków za swoich bliskich. W finansach wystrzegaj się oszustwa ze strony kobiety, która może przestawić Tobie łzawą historię.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych czasem trzeba przyznać, że coś nie jest po prostu dla Ciebie i… odejść! Co z tego, że ktoś fascynuje i nie daje o sobie zapomnieć? Jeśli nie jesteś w stanie nic uszczknąć z tej barwnej osobowości, to nie czyni ona Twojego życia bardziej kolorowym. W finansach nie wpadaj w pułapkę nieustannego i narastającego inwestowania po to, by się odkuć.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych widać pojedynek, szermierkę słowną. Stajecie na udeptanym polu zupełnie serio, ale konfrontacja nie musi kończyć się rozlewem krwi ani nienawiścią. Przyjdzie moment, w którym trzeba uznać czyjeś racje lub bezkompromisowo wykazać ich miałkość. W finansach zachowuj szacunek do konkurentów, nie wikłaj się w nieuczciwe rozgrywki.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Cesarzowa

W życiu osobistym zachowuj się teraz swobodnie. Znaj swoje miejsce i zajmuj je bez żadnych kompleksów czy wątpliwości. Nie musisz robić groźnych min, pokrzykiwać ani nawet składać żadnych deklaracji. Sama Twoja obecność niech będzie sygnałem, że panujesz nad sytuacją i domowym ogniskiem. W finansach możesz sterować zdarzeniami zza kulis.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta As Denarów

W relacjach osobistych możesz napotykać ludzi "w czepku urodzonych". Zdolni, piękni, bogaci z domu… Tacy to pożyją! A jednak każdy z nas ma problemy. Niektórzy potrafią jednak je tuszować lub… nie przejmować się nimi przesadnie długo. To najlepszy sposób, by zachować energię i skłonić ku sobie innych. W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki dobrym znajomościom.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Siła

W relacjach prywatnych trzeba będzie z odwagą zajrzeć w paszczę lwa, zmierzyć się z problemem i niekoniecznie przyjemnymi emocjami. Każdy z nas ma swoją mroczną stronę, robi niekiedy głupie miny i nie panuje nad ciałem lub słowami. Zawsze warto zastanowić się, czy to było specjalnie i jak często się powtarza. W finansach nie daj przejąć nad sobą kontroli.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wszystko już widziała i przeżyła. A przynajmniej tak sądzi… Ten ktoś nie jest lekkoduchem, jednak zechce przeprowadzić życiową rewolucję i zacząć wszystko jeszcze raz, jeśli tylko pozytywnie oceni Twoją ofertę. W finansach możesz trafić pod skrzydła zamożnego biznesmena.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto chce szczerze wejść w związek i ma najlepsze chęci, ale całe życie znajdował się pod kloszem. Jeśli jego bliscy są nadmiernie opiekuńczy, to trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i powoli prowadzić za rękę ku emocjonalnej dorosłości. W finansach możesz zyskać na powiązaniu kariery z uczelnią.

