Drzewo herbaciane pochodzi z Australii, gdzie porasta brzegi strumieni i bagna. Ma cienką, białą korę i kwitnie na biało od wiosny do początku lata. Jego najcenniejszą częścią są liście, z których pozyskiwany jest surowiec zielarski - eteryczny olejek drzewa herbacianego.

Olejek herbaciany bogaty jest w terpeny - organiczne związki chemiczne, którym zawdzięcza swój intensywny zapach oraz w monoterpeny, działające antybakteryjnie, antywirusowo, antyseptycznie i przeciwgrzybiczo. Jak stosować olejek, by przekonać się o jego dobroczynnym wpływie na zdrowie i urodę?

Olejek herbaciany świetnie wygładza lekkie zmarszczki mimiczne

Olejek herbaciany na zmarszczki i trądzik

Jednym z najpopularniejszych zastosowań olejku z drzewa herbacianego jest nakładanie go na twarz. Należy jednak pamiętać, że warto wcześniej zmieszać go z olejkiem bazowym, np. jojoba czy z pestek winogron. Olejek bazowy powinien wypełniać buteleczkę do 3/4, pozostałą jej część powinno się zalać olejkiem z drzewa herbacianego.

Olejek herbaciany jest delikatny i, w przeciwieństwie do innych olejków, nie musi być zawsze rozcieńczany przed nałożeniem na skórę, ale większość kosmetologów i zielarzy zaleca, by to zrobić.

Tak przygotowana mieszanka skutecznie leczy:

podrażnienia i suchość skóry,

oparzenia i owrzodzenia,

kurzajki i brodawki,

trądzik,

opryszczkę,

czyraki i owrzodzenia.

Olejek herbaciany świetnie wygładza też lekkie zmarszczki mimiczne i jest niezłą alternatywą kremu pod oczy.

WAŻNE: Olejek herbaciany należy najpierw przetestować, nakładając jego niewielką ilość np. na nadgarstek. W żadnym wypadku nie powinny go stosować kobiety w ciąży oraz karmiące.

Olejek zadba także o wzmocnienie paznokci 123RF/PICSEL

Jak stosować olejek herbaciany na paznokcie?

Olejek herbaciany z powodzeniem stosować można także w pielęgnacji paznokci, szczególnie tych zainfekowanych grzybicą. W tym celu należy kilka kropel olejku wmasować w zaatakowany grzybem paznokieć. Możemy również przygotować kąpiel w miseczce z olejkiem herbacianym. Powinna ona trwać około 15 min.

Olejek herbaciany świetnie radzi sobie także z tzw. "zieloną bakterią" oraz onycholizą, czyli schorzeniem płytki paznokcia, które objawia się częściowym lub całkowitym odwarstwieniem się jej od łożyska. Chore paznokcie należy smarować raz lub dwa razy dziennie, wcierając kilka kropel olejku w zainfekowane miejsca.

Olejek z drzewa herbacianego na włosy

Olejek herbaciany powinny przetestować także osoby o mocno przetłuszczających się włosach i skłonnościach do łupieżu. Skutecznie hamuje on bowiem wydzielanie łoju, poprawia ukrwienie skóry i zatrzymuje proces wypadania włosów.

Olejek z drzewa herbacianego należy nakładać bezpośrednio na włosy, wcześniej rozcieńczając go np. w oliwie z oliwek. Można też dodać kilka kropel olejku do ulubionego szamponu, a następnie myć i pielęgnować włosy jak zwykle.

Olejek herbaciany zwalczy potliwość i odstraszy kleszcze

Olejek herbaciany ma bardzo silne działanie bakteriobójcze, więc z powodzeniem mogą go stosować osoby borykające się z nadmiernym poceniem i nieprzyjemnym zapachem. W tym celu należy przemywać skórę pod pachami olejkiem raz lub dwa razy dziennie. Nakładając olejek rano, powinniśmy jednak, przynajmniej na początku terapii dodatkowo użyć dezodorantu.

Olejek z drzewa herbacianego przyda nam się także w sezonie wiosenno - letnim. Skutecznie odstrasza on bowiem niechciane insekty takie jak komary, mszyce czy kleszcze. Olejek najlepiej nakładać w miejsca, które upatrzyły sobie kleszcze czyli pod kolanami, w zgięciach rąk, za uszami, pod biustem i pod pośladkami.

Olejek herbaciany lekiem na uporczywe infekcje

Olejek herbaciany jest także skutecznym lekiem na nawracające infekcje - przeziębienia, katar i bóle zatok, a nawet bóle gardła. Skutecznie łagodzi on objawy zapalenia górnych dróg oddechowych i wzmacnia odporność, zapobiegając nawrotom opryszczki.

Olejek z drzewa herbacianego na te schorzenia powinniśmy stosować w formie inhalacji. Wystarczy dodać kilka kropel olejku do wrzącej wody i przez około pięć do dziesięciu minut wdychać opary. Terapii tej nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Pozostałe osoby z powodzeniem mogą po nią sięgać przy infekcjach wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych dolnych i górnych dróg oddechowych.

Olejek z drzewa herbacianego można także stosować do płukanek w przypadku bólu gardła. W tym celu należy dodać do filiżanki ciepłej wody dwie krople olejku i szczyptę soli, a następnie całość wymieszać i płukać gardło do trzech razy dziennie, nie połykając roztworu. Miksturę tę można stosować także przy zapaleniu krtani.

