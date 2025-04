Zimowe niekorzystne warunki osłabiają rośliny - uszkadzają pędy i osłabiają system korzeniowy. Dlatego tak ważne jest dostarczenie cennych składników odżywczych wiosną. Roślina otrzymuje sygnał do wzrostu, szybciej się regeneruje i lepiej wygląda latem. Przede wszystkim jednak jest też bardziej odporna na choroby i szkodniki czy suszę. Tuje powinno się nawozić 2-3 razy w roku : wiosną (najlepiej w kwietniu), latem (w lipcu) i jesienią (na przełomie września i października). Sprawdź, jak wykorzystać ekologiczne środki do wiosennego nawożenia tuj w ogrodzie.

Wykorzystaj kuchenne resztki do nawożenia

Fusy po kawie to świetny naturalny nawóz do roślin i ekologiczna alternatywa dla chemicznych preparatów. Fusy zawierają wiele cennych minerałów, np. azot, wapń, potas, fosfor czy żelazo. Dodatkowo wchłaniają metale ciężkie zanieczyszczające glebę. Przyciągają też pożyteczne bezkręgowce, np. dżdżownice, które spulchniają ziemię.

2 łyżki wysuszonych fusów wystarczy wsypać do litra wody (w tych samych proporcjach możemy przygotować większą ilość nawozu) i odstawić na kilka godzin. Po tym czasie całość mieszamy i podlewamy tuje. Taki naturalny nawóz można stosować co 2 tygodnie aż do sierpnia.