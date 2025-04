Co to jest schab po sztygarsku?

Schab po sztygarsku to danie popularne na Śląsku. Jest niezwykle aromatyczne i bardzo sycące - może okazać się hitem podczas rodzinnego obiadu. Warto podać je z tradycyjnymi kluskami śląskimi , jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by serwować je z ziemniakami .

Opisywana potrawa to nic innego jak schab pieczony z nadzieniem w postaci wędzonej kiełbasy. Jeśli chodzi o przygotowanie rzeczonego dania, to kluczowe okazują się dobrej jakości składniki. Dobrze zaopatrzyć się w gruby kawałek schabu ze sprawdzonego źródła oraz wędzoną kiełbasę (na przykład śląską). Ważne są również przyprawy - to właśnie one determinują niezwykły smak schabu.