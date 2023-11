​Macaulay Culkin odsłoni swoją gwiazdę. Towarzyszyć mu będzie filmowa mama

Rolą w filmie “Kevin sam w domu” i jego kontynuacji Macaulay Culkin zapewnił sobie miejsce w historii kina. I choć w dorosłym życiu nie zrobił wielkiej kariery, to zostanie doceniony za to, czego dokonał jako dziecięcy aktor. 1 grudnia odsłoni gwiazdę ze swoim nazwiskiem na słynnej Hollywood Walk of Fame.

Zdjęcie Macaulay Culkin został wreszcie doceniony / Amy Sussman/Getty AFP/East News / East News