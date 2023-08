Mery Spolsky zachwyciła nie tylko kreacjami. Jak poradziła sobie w roli prowadzącej?

Liszowska podbija sopocką scenę w koronkach. Co za strój!

„20 lat, a nogi bez zmian”. Kayah skradła show w Sopocie. Fani wpadli w zachwyt

Ewa Farna zrobiła furorę na sopockiej scenie. Założyła lateksowe kozaki Pod koniec czerwca świat obiegła informacja o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia Madonny. Królową Popu znaleziono nieprzytomną w jej mieszkaniu i natychmiast przewieziono do szpitala na oddział intensywnej terapii. Jak ujawnił menadżer słynnej artystki, zmagała się ona z ostrą infekcją bakteryjną. Z tego powodu gwiazda musiała przełożyć swoją trasę koncertową "Celebration", która pierwotnie miała wystartować 15 lipca. W zeszłym tygodniu ogłoszono nowe terminy koncertów. Inauguracyjny występ piosenkarki odbędzie się 14 października w londyńskiej hali widowiskowo-sportowej O2 Arena.

Madonna również wyciąga rękę do Britney. Oto, co zaproponowała

Osoba z bliskiego otoczenia Madonny ujawniła, że wokalistka chce, aby podczas jednego z pięciu zaplanowanych na marzec koncertów w Los Angeles na scenie dołączyła do niej Britney Spears. Autorka przeboju "Frozen" zamierza w ten sposób uczcić 20. rocznicę wydania ich wspólnego hitu "Me Against the Music", który ukazał się w 2003 roku.

Madonna od samego początku chciała, by Britney towarzyszyła jej w czasie nadchodzącej trasy. Wszystko zostało przesunięte ze względu na jej chorobę, ale ona nadal liczy na to, że Britney wystąpi z nią w hali Kia Forum

- zdradził informator "Page Six".

Znajomy gwiazdy zapewnił, że jej kryzys zdrowotny został już zażegnany.

Cała ekipa koncertowa Madonny wybiera się do Londynu w ostatnim tygodniu września, aby rozpocząć próby. Niektóre układy taneczne zostały nieco uproszczone, aby wykonanie ich nie było aż tak męczące. Madonna koncentruje się teraz na byciu liderką, a nie na dotrzymaniu kroku swoim tancerzom. Z całą pewnością da niesamowity występ, ale głównym celem jej zespołu pozostaje zapewnienie jej komfortu, by mogła zadbać o swoje zdrowie i się nie przemęczać. Największym wyzwaniem jest przetrwanie całej trasy

- powiedziało źródło serwisu.

Britney Spears jest tymczasem pochłonięta przygotowaniami do rozwodu z Samem Asgharim. Księżniczka Popu i izraelski model postanowili zakończyć trwające zaledwie 14 miesięcy małżeństwo. Zagraniczne media dotarły do informacji, z których wynika, że Asghari próbuje szantażować żonę i domaga się renegocjowania warunków zawartej przed ślubem intercyzy.

Dał jasno do zrozumienia, że zależy mu na pewnych ustępstwach. Jeśli nie otrzyma zapłaty za milczenie, ujawni bardzo wstydliwe szczegóły z życia Britney

Reklama

- zdradził informator "Page Six".

Zobacz również:

Tylko ona zachwyciła w Sopocie. Porównał ją do Anny Jantar