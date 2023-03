Magdalena Narożna i jej metamorfoza

Gwiazdy Niedawno podbiła Amerykę, a teraz taka zmiana. Fani nie dowierzają! Magdalena Narożna popularność zyskała za sprawą udziału w programie "Must Be The Music. Tylko muzyka". Wystąpiła w nim z zespołem "Piękni i Młodzi", który tworzyła wraz z mężem Dawidem Narożnym oraz Danielem Wilczewskim.

Małżeństwo muzyków nie przetrwało próby czasu. Rozwód spowodował zmiany w składzie zespołu i Dawida Narożnego zastąpił Daniel Biczak.

Zespół "Piękni i Młodzi" do dziś cieszy się sporą popularnością i sympatią fanów. Magdalena Narożna to bez wątpienia gwiazda disco-polo, która nie może narzekać na brak zainteresowania.

Jej instagramowy profil obserwuje już niemal 200 tys. osób, a jej posty są zazwyczaj szeroko komentowane. Tym razem wokalistka postanowiła pokazać efekt pracy makijażystki, która zadbała o jej make-up oraz fryzurę na wielkie wyjście. Fani byli pod wrażeniem metamorfozy.

Magdalena Narożna na pokazie mody marki Bikowski i Prochacki

Magdalena Narożna uwielbia eksperymentować z modą oraz fryzurami. Na Instagramie chętnie publikuje zdjęcia swoich stylizacji i przemian, a internauci nie potrafią przechodzić wobec tego obojętnie.

Nie da się ukryć, że na pokazie mody marki Bikowski i Prochacki Magdalena Narożna zachwyciła swoim wyglądem. Postawiła na różowy garnitur, szpilki w tym samym kolorze oraz czarną torebkę. Całość przełamała koronkowym stanikiem, który zmysłowo wystawał poza marynarkę.

Nie tylko stylizacja przyciągała wzrok. Uwagę zwraca również makijaż oraz fryzura wokalistki. Magdalena Narożna metamorfozą, którą przeszła pod okiem makijażystki, pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Dokładnie podkreślone spojrzenie oraz usta i do tego idealnie ułożone włosy zdecydowanie spodobały się jej fanom. W komentarzach nie zabrakło miłych słów. "Inna kobieta normalnie, te włosy są boskie, a makijaż dopełnia perfekcyjnej całości", "Wyglądałaś bosko", "Super. Piękna fryzura, make-up. Całkiem inna osoba, więcej takich stylizacji", "Cudownie", "Wow, nie do poznania" - można przeczytać pod postem.

