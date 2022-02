Magdalena Stępień jakiś czas temu opublikowała na Instagramie post, który poruszył internautów. Gwiazda poinformowała swoich obserwatorów, że jej 6-miesięczny syn Oliwier jest chory. "Usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór - bardzo rzadko występujący guz wątroby. Rozpoczynamy walkę. Walkę o życie" - wyznała przerażona Magdalena Stępień.



Syn Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień jest w trakcie leczenia. Dziecko rozpoczęło już chemioterapię. "Dziękujemy za modlitwę. Nie przestawajcie się modlić za mnie. Musimy wygrać" - wyznała Stępień w jednej z relacji na InstaStory, jednocześnie publikując zdjęcie chłopca.

Magdalena Stępień błaga o pomoc

Jak się okazuje, możliwości leczenia Oliwiera w Polsce są bardzo ograniczone. Magdalena Stępień pragnie kontynuować terapię za granicą. Niestety cały proces jest bardzo kosztowny i skomplikowany. Była modelka przyznała, że nie jest w stanie opłacić kosztów leczenia syna nawet z pomocą ojca dziecka - Jakuba Rzeźniczaka.

"Wstępnie koszty transportu medycznego oraz badań skalkulowano na około 300 tysięcy złotych. Właściwe leczenie będzie o wiele droższe. Przekracza to moje możliwości finansowe. Nie dysponuję taką kwotą. (Ani ja ani Kuba)" - zaznaczyła młoda mama na Instagramie.

W Polsce Oliwier jest prawdopodobnie trzecim dzieckiem z takim rozpoznaniem. Z informacji, które do mnie dotarły dowiedziałam się, że szansa na wyleczenie mojego małego wojownika w Polsce to tylko 2%! Nie ma tutaj leku, który zatrzymałby te komórki nowotworowe. Dlatego, równolegle szukam ratunku dla mojego kochanego synka na całym świecie wytłumaczyła Magdalena Stępień.

Magdalena Stępień zbiera pieniądze na leczenie syna

Magdalena Stępień postanowiła prosić o wsparcie internautów. By opłacić koszty leczenia syna, zorganizowała zbiórkę internetową. W okamgnieniu udało się zebrać całą potrzebną kwotę - 350 tys. złotych. Synka Jakuba Rzeźniczaka wsparło już 16137 osób. Na razie łączna kwota to 428 tys. złotych, jednak do zakończenia zbiórki pozostało jeszcze 6 dni.

Anna Lewandowska zaangażowała się w pomoc. Dzięki niej syn Jakuba Rzeźniczaka trafi w najlepsze ręce?

Magda Stępień może liczyć na pomoc przyjaciół - także tych z show-biznesu. Była modelka na Instagramie podziękowała Annie Lewandowskiej za nieocienione wsparcie. Żona Roberta Lewandowskiego znalazła specjalistyczną klinikę oraz wykwalifikowanych specjalistów, którzy podejmą się leczenia chorego na nowotwór dziecka.

Magda Stępień zaznaczyła, że Lewandowska jest dla niej podporą. "Z całego mojego obolałego serca Ci dziękuję. Dałaś mi nadzieję, której tak bardzo potrzebuję" - wyznała mama Oliwiera.

Dzięki bezinteresownej pomocy kobiety o ogromnym sercu - Ani Lewandowskiej - udało się znaleźć klinikę w Izraelu, w której opracowywane i stosowane są najnowsze metody leczenia chorób nowotworowych. Oprócz tradycyjnych metod chirurgicznych izraelscy lekarze stosują nowoczesne technologie, które stały się prawdziwym przełomem w onkologii napisała.

