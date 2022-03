Maja Hirsch zdradziła, kiedy planuje ślub. „Na to wskazuje moje obecne życie”

Maja Hirsch to polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Jest absolwentką warszawskiej PWST, a widzowie telewizyjni poznali ją jako Izę - przyjaciółkę Małgosi Mostowiak z serialu "M jak Miłość". Ale dobra passa w jej życiu zaczęła się od udziału w "BrzydUli", gdzie aktorka wcieliła się w rolę Pauliny Febo.

"Prywatnie jestem zupełnie inna"

"Granie Pauliny nie jest dla mnie łatwe, bo prywatnie jestem zupełnie inna. Reżyserzy muszą pilnować mnie podczas kręcenia zdjęć, bo często wychodzę ze swej roli. Mam zbyt spontaniczne odruchy, które zupełnie nie pasują do mojej bohaterki" - mówiła w jednym z wywiadów, opowiadając o pracy nad rolą.

Tymczasem gwiazdę oglądać możemy w show TVN "Przez Atlantyk". Maja Hirsch wraz z kilkunastoma obcymi osobami zdecydowała się przepłynąć przez Atlantyk małą łódką. Podróż trwała trzy tygodnie.

"To była zaskakująco łatwa decyzja, od razu wiedziałam, że chcę to zrobić. Bardziej zastanawiało mnie czy to nie jest jakiś żart. Dostałam pytanie mailowo - czy chciałabym przepłynąć Atlantyk w 23 dni z grupą obcych osób. Czy to nie brzmi jak żart? Tym bardziej, że z żeglarstwem mam tyle wspólnego, co z baletem. Ale mimo to w mojej głowie od razu pojawiła się odpowiedź, że chcę. To był szalony pomysł, ale w tamtym momencie po prostu tego potrzebowałam, już sama myśl o tej przygodzie wyrwała mnie z życiowego letargu" - powiedziała Wprost.

Maja Hirsch zaciekle broni swojej prywatności. Kiedy weźmie ślub?

Maja Hirsch należy do tych gwiazd, które zaciekle bronią swojej prywatności. O życiu osobistym aktorki niewiele wiadomo. Rzadko udziela ona wywiadów na tematy osobiste. Wiadomo jednak, iż przez lata aktorka związana była z Jackiem Braciakiem. Mają córkę Marię, która obecnie ma 19 lat.

W jednym z odcinków programu "Przez Atlantyk" doszło jednak do sytuacji, po której można przypuszczać nieco na temat osobistej sytuacji aktorki. Maja Hirsch skaleczyła się bowiem dotkliwie w dłoń, a starająca się jej pomóc Natalia Przybysz pocieszyła ją słowami: "Do wesela się zagoi".

"Tak, to na pewno. To będzie w okolicach 80-tki. Tak na to wskazuje moje obecne życie" - skwitowała Maja Hirsch.

