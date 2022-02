​Metamorfoza Antoniego Pawlickiego. Mamy zdjęcia!

Sylwia Peretti zaskoczyła zdjęciem w bikini! Ale ciało "królowej życia"! Maja Hyży i Grzegorz Hyży w 2013 roku wzięli udział w przesłuchaniach do trzeciej edycji programu "X Factor". Zachwycili jury, dając się poznać publiczności jako niezwykle zdolni wokaliści. Wówczas para była już małżeństwem. Kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć wzięli rozwód.

Maja i Grzegorz Hyży mają dwójkę dzieci, synów - bliźniaków, Wiktora i Alexandra. Chłopcy przyszli na świat w 2012 roku.

Instagram Post

Po rozstaniu Grzegorz Hyży związał się z Agnieszką Popielewicz, zaś Maja Hyży z Konradem Kozakiem. Mimo konsekwentnego unikania tematu dotyczącego relacji, jaka łączy byłych małżonków, wokalistka zdecydowała się skomentować tę sprawę.

"Ciągle jesteśmy w trakcie sądowej batalii"

Maja Hyży przyznała, iż obecnie jej kontakty z byłym mężem ograniczają się niemal wyłącznie do sądowej walki o prawo opieki nad dziećmi.

Ciągle jesteśmy w trakcie sądowej batalii Maja Hyży.

"Ciągle jesteśmy w trakcie sądowej batalii. Teraz podział opieki nad chłopcami jest ruchomy. Dążę do tego, by została ona ustalona tak, żeby im było, jak najlepiej. Zrobię wszystko, żeby byli szczęśliwi, nawet jeśli wyrok sądu okaże się dla mnie trudny do zaakceptowania - powiedziała w rozmowie z "Party".

"Robiłam wszystko, żeby jak najszybciej stanąć na nogi"

Hyży powróciła również pamięcią do momentów, które nastąpiły tuż po rozwodzie. Jak przyznaje, był to czas, w którym musiała podjąć wiele trudnych decyzji.

"Spakowałam się w jeden plecak, zabrałam chłopców i przeprowadziłam się z rodzinnego domu w Kołobrzegu do Warszawy. Przez trzy miesiące mieszkaliśmy w małym pokoiku u mojej cioci. Pracowałam na recepcji i robiłam wszystko, żeby jak najszybciej stanąć na nogi" - dodała.

Obecnie Maja Hyży od przeszło dwóch lat jest szczęśliwie zakochana w Konradzie Kozaku. Para ma 1,5-roczną córkę Antosię, a wkrótce doczeka się także kolejnej pociechy.

Instagram Post

***

