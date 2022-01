Małgorzata Godlewska. Kim jest?

Podczas gdy większość z nas kojarzy Małgorzatę Godlewską z kiczowatymi występami, np. śpiewaniem hymnu Polski czy kolęd w bieliźnie, nie wszyscy wiedzą, że jest ona także pielęgniarką. Ukończyła pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Starsza z sióstr Godlewskich ma 30 lat i pochodzi z Malborka. Początkowo zasłynęła nagraniami różnych utworów na YouTubie, które wykonywała wraz z siostrą Moniką, zwaną Esmeraldą. Później jednak panie się pokłóciły i od jakiegoś czasu Małgorzata występuje sama.



Małgorzata Godlewska. Odznaka od ministra

W listopadzie Godlewska pochwaliła się na Instagramie, że została wyróżniona przez ministra zdrowia odznaką honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia" za walkę z pandemią. Pogratulowała nagrodzonym i wyraziła nadzieję, że wszyscy medycy walczący z koronawirusem zostaną wyróżnieni.



Celebrytka zadedykowała odznakę swoim pacjentom i ich rodzinom, którzy nie doczekali szczepionki. Przy okazji zachęciła wszystkich do szczepienia się. "Nie bądźcie głupi. Jeżeli jeszcze się nie zaszczepiliście, to zróbcie to natychmiast" - napisała Małgorzata Godlewska.

Małgorzata Godlewska. Wsparcie WOŚP

Teraz Godlewska poinformowała, że swoje odznaczenie przekazuje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Licytacja odznaki pielęgniarki osiągnęła już ponad 1200 złotych. Kobieta napisała w poście: "Minister Niedzielski będzie ze mną grał dla WOŚP do końca świata i o jeden dzień dłużej!".



