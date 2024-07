Małgorzata Kożuchowska dba o to, by pozostawać w regularnym kontakcie ze swoimi fanami. Jej profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad milion osób - aktorka chętnie dzieli się informacjami na temat zawodowych poczynań, prezentuje inspirujące stylizacje czy pokazuje kadry z podróży. Kożuchowska od czasu do czasu lubi też pokazać, jak spędza czas wolny.