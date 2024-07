Ten trend od dawna dość popularny wśród polskich (i nie tylko) gwiazd. Chociaż lato trwa w najlepsze, a termometry wskazują dość wysokie temperatury, triumfy święci połączenie zwiewnej, letniej sukienki z ciężkimi butami lub botkami. Taką stylizację zaserwowała w ostatnim czasie aktorka Małgorzata Kożuchowska - do białej koszuli i kwiecistej spódnicy o długości midi, postanowiła założyć czarne, masywne buty ze srebrnymi zdobieniami, sięgające do połowy łydki.

Dobrała do niej czarne botki na płaskiej podeszwie, sięgające nad kostkę. Wakacyjny look uzupełniła niewielką czarną torebką i biżuterią - założyła kilka długich naszyjników i bransoletę. Nie zapomniała o okularach przeciwsłonecznych.

"Wow! Wszystko tu jest niesamowite: Ty, światło, kolory, architektura i jeszcze to, co masz na sobie",

Jeżeli jednak ten trend was nie przekonuje, zawsze możecie postawić na sprawdzone, letnie stylizacje. I tu Agnieszka Woźniak-Starak jest prawdziwą inspiracją. W lipcu zaprezentowała się we wzorzystym komplecie - zestaw składał się z luźnej koszuli i spodni z szerokimi nogawkami. To outfit wręcz idealny na upalne dni. Gwiazda uzupełniła go o słomkowy kapelusz typu bucket.